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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Вернут с доплатой

Турфирма заплатит за сорванный отдых
Текст: Ульяна Вылегжанина
Российская газета - Федеральный выпуск №7595 (132)
Житель Калининградской области отсудил у турфирмы почти 600 тысяч рублей за несостоявшийся отпуск. При этом стоимость путевки, которую постановил вернуть суд, составила 150 тысяч.
Фото: photoxpress
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Калининградец купил тур в ОАЭ в декабре прошлого года. Он пришел в местную турфирму, заключил договор и в тот же день полностью оплатил отдых. Поездка была запланирована на январские праздники. Однако планы мужчины сорвались, калининградская фирма не перевела деньги организатору отдыха - федеральному туроператору. В январе мужчина обратился в турфирму с письменной претензией. Он требовал расторгнуть договор и вернуть уплаченную сумму. Не получив ни ответа на претензию, ни деньги, он пошел в суд. Согласно Закону "Об основах туристской деятельности в РФ", туроператор несет ответственность за действия турагента только в случае получения заявки на туристический продукт и ее оплаты. В текущей ситуации федеральный организатор туров деньги от посредника не получил. Поэтому ответственность за неисполнение обязательств возложили именно на калининградскую турфирму.

В законе "О защите прав потребителей" говорится, что требования клиента о возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, подлежат удовлетворению в течение 10 дней. За нарушение этого срока предусмотрена неустойка - три процента за каждый день просрочки. За несколько месяцев, в течение которых турфирма не отвечала на претензию калининградца, набежала солидная сумма - 239 тысяч рублей. Эти деньги вместе со стоимостью тура, штрафом и компенсацией морального вреда суд решил взыскать с калининградской компании.

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