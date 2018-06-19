В Петербурге назвали лауреатов детского фестиваля "Киноостров"

В Северной столице подвели итоги Всероссийского детского кинофестиваля "Киноостров". В этом году в конкурсной программе приняли участие 68 фильмов со всей страны, а юные кинематографисты детской академии "Киноостров" представили на суд зрителей и жюри сразу несколько лент, снятых за время первой летней смены. Кроме того, на церемонии закрытия был вручен специальный диплом "Российской газеты".

По словам директора фестиваля Анны Савчук, в этом году на конкурс было прислано более сотни картин, хотя в шорт-лист вошли далеко не все. Тем не менее, можно было только подивиться географии и возрастному разнообразию участников: от Североморска до Якутии, от воспитанников детского сада до абитуриентов ВГИКа. В Петербурге фильмы бесплатно показывали по субботам и воскресеньям в малом зале кинотеатра "Родина", а обитатели детского лагеря "Киноостров" в Ломахови не только имели возможность, но и обязаны были смотреть их каждый день, ведь именно детское жюри в итоге определяло лучшие фильмы фестиваля - в перерывах между съемками собственного кино.

К слову, нынче в летнем кинолагере работали сразу две студии - Le Cinema для ребят постарше и "Киньоны" для самых юных. Плоды их трудов вызвали искренние аплодисменты на церемонии закрытия. И это при том, что картины снимались и монтировались в условиях, "приближенных к боевым": звук, декорации и костюмы своими руками, повальный форс-мажор на съемках и в монтажной, где все приходится делать в последний момент.

- Я знаю, как было трудно за столь короткий срок снять эти фильмы. И знаю, что каждый из вас вложил в них свою душу, - отметил председатель жюри, режиссер, актер и сценарист Владимир Алеников. - И поэтому сегодня вы все - победители, потому что почувствовали свои силы и поняли, что это такое - делать кино. Фестиваль заканчивается, но через год начнется новый, и я уверен, что в следующем году вы проявите себя еще лучше и придумаете что-то новое.

Ребята из Le Cinema сами задумали, сняли и показали две короткометражки: "Рабочее название" и "Наполовину пуст". Обе задумчивы и наивны, поскольку пытаются смотреть на мир по-взрослому, но еще не отягощены скептицизмом при попытке ответить на очень простые и очень сложные вопросы: кто заставляет нас вешать ярлыки на окружающих, где проходит грань между доверием и разочарованием, почему мы сами толкаем себя к одиночеству, легко ли простить и заслужить прощение.

"Киньоны" пошли еще дальше - режиссер картины "Страх" Виталий Жарков-Галицев рассказал на церемонии закрытия, что заранее устроил среди ребят анонимный опрос: чего они больше всего боятся. Результаты получились обескураживающими - по крайней мере, для взрослого. Оказалось, что страх, например, смерти, сопоставим со страхом плохой оценки. По идее кино должно было быть именно об этом парадоксе детской души, но в итоге получилась неожиданно комичная зарисовка о злоключениях и моральной победе над собой рыжего пострела - героя юного актера Платона Густиновича, чей эксцентрический талант принес ему приз за лучшую мужскую роль и дружный смех в зале.

Лучшие фильмы фестиваля выбирали сразу в трех категориях. Первый приз в категории "А" (полностью любительское кино) - достался картине "Мой родной Североморск" детской телестудии "Кораблик" на базе североморского МБДОУ детского сада №30. В категории "В" номинировались ленты, снятые любителями под руководством профессиональных кинематографистов. Здесь победу одержала картина "Сказка на асфальте" петербургской киношколы Cinematica. А лучшим фильмом категории "С", где соревновались только профессионалы, стала лента режиссера Николая Лысенкова "Я был. Я есть. Я буду" столичной кинокомпании "Кубмедиа".

Отметим, что "Российская газета" также учредила свою номинацию в рамках фестиваля. Директор Северо-Западного филиала "РГ" Анжелика Гурская наградила дипломом "За поддержку творческой инициативы детей" Галину Тишину, руководителя студии анимации и кино "Вартемяги". Деревня Вартемяги во Всеволожском районе Ленинградской области насчитывает всего около двух тысяч жителей, однако и здесь ребята снимают собственное кино - на нынешнем "Киноострове" они представили анимационный фильм "Житие Арсения Коневского". А Анжелике Гурской вручили специальный приз "Киноострова" за вклад в развитие детского кинематографа.

Остальные лауреаты "Киноострова"

Специальный приз жюри за интерес к теме фестиваля - анимационный фильм "Зов морошковой земли", режиссер Василий Алексеев (Мга).

Специальный приз жюри за раскрытие темы фестиваля - "История Евпатории. Герб. Огонь.", Детская студия телевидения "Первый шаг" (Евпатория).

Лучший сценарий - "Медальон", Киношкола имени Макгаффина (Элиста - Москва).

Лучшая режиссура - "Моя Оливка", Оренбургское президентское кадетское училище (Оренбург).

Лучшая операторская работа - "Выжившая", Детская видеостудия "Аргыс" (село Сунтар, Республика Саха (Якутия)).

Лучшая женская роль - Ангелина Шинкарева, "15 000 километров", режиссер Анна Макарова (Москва).

Лучший актерский ансамбль - "Надежда нашлась", Детская журналистская редакция "Дежурка" (Сыктывкар).

Лучшая роль второго плана - Ирина Луценко, "Шаг", режиссер Ая Бондаровская, кинолагерь "Киноостров" (Ломахови (Финляндия) - Санкт-Петербург).

Лучшее звуковое решение - "Затмение", режиссер Владимир Уфимцев, Студия игрового фильма Городского Дворца детского и юношеского творчества (Нижний Тагил).

Лучший грим, костюм - "Город-госпиталь", Кинокомпания "Школкино" и Краевое молодежное телевидение "Молод.ТВ" (Геленджик).