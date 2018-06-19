В Петербурге проверят лагерь, где ребенка не лечили и заставляли курить

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова наведалась с проверкой в детский оздоровительный лагерь "Маяк" после жалобы матери одного из отдыхавших в нем ребят. Женщина заявила, что вынуждена была забрать из лагеря 11-летнего сына, так как его жизнь "превратилась в ад".

Как сообщает пресс-служба детского омбудсмена, по версии матери в отрядах царила "неприемлемая моральная обстановка" - звоня сыну по телефону, она слышала нескончаемую матерную ругань и настойчивое требование закурить. Однако забрать мальчика она решила после того, как он заболел. Мать утверждает, что дежурный врач отказался осмотреть ребенка и сделал это только после нескольких звонков директору лагеря. К тому времени температура у школьника подскочила до 38,8 градуса. Доктор решил сделать мальчику инъекцию, невзирая на то, что тот боится уколов - по словам женщины, врач просто применил грубую силу, причем не стеснялся резких выражений.

Впрочем, у врача и директора своя версия.

- Они говорят, что ребенок изначально не хотел оставаться в лагере и в первые же дни заявил: "я сделаю все, чтобы уехать отсюда", присовокупив несколько красочных нецензурных эпитетов, нелестным образом характеризующих "Маяк" и его сотрудников, - отметила Светлана Агапитова. - Кстати, в характеристике значится, что ненормативная лексика для него - повседневная манера разговора, причем не только со сверстниками.

Что же касается применения силы - доктор уверяет, что был вынужден утихомирить школьника, чтобы защитить пожилую медсестру, которую тот пытался лягнуть. Правда, это не снимает вопроса, почему ребенка с высокой температурой не отвезли в больницу или хотя бы не поместили в изолятор. Представители администрации лагеря говорят, что против госпитализации была мать мальчика, а из изолятора он бы "все равно сбежал". Так или иначе, детский омбудсмен направила обращение в надзорные органы, которые должны оценить профессионализм действий врача.