Многим компаниям нужны временные сотрудники на неполный рабочий день, например для выполнения сезонных работ, не требующих особой квалификации. Взрослым соискателям такие временные вакансии с не самой высокой заработной платой малоинтересны, а вот для школьников, находящихся на обеспечении родителей, сумма в 9,5 тысячи существенна, и ради нее они готовы работать по четыре часа в день.

Тем не менее многие работодатели находятся во власти мифов и либо не берут к себе подростков вообще, либо устраивают их по договору подряда, что для самого несовершеннолетнего не особо выгодно.

Сложное место

- Принять сотрудника по срочному договору не так просто: мало просто выделить временную ставку в штатном расписании. Если на предприятии будет проходит плановая проверка соблюдения трудового законодательства, то придется доказывать, что условия и характер работы действительно соответствуют временному трудовому договору, - говорит начальник отдела активных программ Центра занятости населения Санкт-Петербурга Наталия Чернега. - Интерес проверяющих здесь вполне понятен: они защищают права временно устроенного сотрудника. Если услуги курьера или помощника архивариуса действительно нужны всего на пару месяцев, работодателю проще заключить договор со Службой занятости населения Санкт-Петербурга о временном трудоустройстве несовершеннолетних. Этот договор станет основанием, позволяющим создать временные рабочие места и не вызовет дополнительных вопросов у проверяющих органов.

Без бумажной волокиты

Служба занятости населения Санкт-Петербурга уже много лет успешно трудоустраивает тысячи подростков. Поэтому вся процедура здесь доведена до автоматизма.

Работодатель обращается в любое районное Агентство занятости населения и сообщает о своем желании взять на работу несовершеннолетних сотрудников. На следующий день с ним заключают договор, а еще через день к нему могут прийти первые подростки-соискатели.

Наталия Чернега объясняет: если работодатель сам, без помощи Службы занятости населения, решил трудоустроить подростка, ему придется тратить рабочее время на разъяснения несовершеннолетним гражданам, какой пакет документов необходим для трудоустройства и где эти документы можно оформить. Многие кадровики по старинке идут получать за сотрудника ИНН, что намного сложнее, чем если за индивидуальным номером налогоплательщика обратится сам несовершеннолетний. Но и у подростка сбор документов занимает от 5 до 14 рабочих дней, а работник нужен здесь и сейчас. Перспектива длительной подготовки документов для сотрудника, который будет работать всего несколько месяцев, зачастую отпугивает работодателей. Если подростков набирают по направлению от Службы занятости населения, то кадровым службам компаний ничего собирать не нужно: все документы юноши и девушки принесут с собой.

Причем документы будут оформлены в строгом соответствии с законодательством, поскольку перед тем, как отправить подростка к работодателю, сотрудники Агентств занятости населения проверяют каждый документ. Соответственно, работодателю остается только заключить с подростком трудовой договор, после чего молодой человек может сразу приступать к работе.

Гарантия для школьников

- Зачастую взрослые недооценивают самостоятельность детей. В 14 лет ребята прекрасно работают, они ответственны, целеустремленны, внимательны, пунктуальны, исполнительны. При этом несовершеннолетние сотрудники хорошо мотивированы. Если руководитель дает подростку задание, он может быть на 100 процентов уверен, что юный сотрудник приложит все усилия, чтобы его выполнить. Подросткам все интересно: работа, трудовой коллектив, корпоративные взаимоотношения, - говорит Евгения Каменская, начальник отделения сотрудничества с работодателями Агентства занятости населения Василеостровского района Санкт-Петербурга.

Подростков нельзя принимать на многие виды работ. В первую очередь это вредные работы, работы на предприятиях с высоким классом опасности, а также вся дея-тельность, связанная с материальной ответственностью. Всего в списке больше двух тысяч профессий. И если работодатель не знает точно, попадает ли его вакансия в список запрещенных, оптимальный вариант - обратиться за консультацией в Агентство занятости населения. Подростки не могут нести материальную ответственность. Соответственно, несовершеннолетний сотрудник не только не должен работать с деньгами, но и если он что-то сломает, то с него не имеют права взыскивать ущерб. Это положение также отпугивает некоторых работодателей, хотя специалисты по трудоустройству отмечают, что норма эта не такая уж и редкая, и взыскивать ущерб за случайно разбитое стекло в офисе даже со взрослого сотрудника работодатель вообще-то права не имеет.

- Неправильно бояться, что несовершеннолетний сотрудник что-то сломает или испортит. Подростки ходят в школу, посещают музеи. Вы часто слышали, чтобы школьники что-то сломали в музее? - приводит железный аргумент Наталия Чернега.

Петербургские подростки заняты в самых разных сферах. Они трудятся озеленителями, помощниками архивариусов и секретарей, многие устраиваются курьерами. Причем в деле выбора рабочего места действует принцип добровольности: подросток сам решает, в какую сферу ему пойти, а сотрудники Агентств занятости предлагают ему вакансии в зависимости от пожеланий. В трудоустройстве несовершеннолетних законодатель-ство защищает интересы как работника, так и компании, куда он устраивается. Если подростку что-то не нравится, он вправе расторгнуть трудовой договор.

- На моей практике взаимоотношения подростков и их руководителей всегда складывались позитивно. Со многими ребятами после окончания каникул работодатели продлевают трудовые договоры, но уже, к примеру, не на четыре, а на два часа в день. Более того, сами подростки, поработав один сезон, заявлялись на участие в программе на следующий год, - говорит Евгения Каменская.

Когда подросток устраивается, сотрудники Центра занятости населения обязаны проверить соблюдение договора и присутствие подростка на рабочем месте. Слово "проверка" всегда пугает работодателей. Тем не менее бояться здесь, как говорит Наталия Чернега, абсолютно нечего.

Сама проверка происходит следующим образом: сотрудники Центра занятости населения Санкт-Петербурга за несколько дней предупреждают кадровиков о своем визите. Когда они приходят на предприятие, то убеждаются, что с подростком заключен трудовой договор, видят, что несовершеннолетний занимается той деятельностью, для которой его и нанимали, и что условия труда сотрудника не нарушают его прав. И на этом все, визит проверяющих заканчивается.

Зачем вообще ходить к работодателю? Здесь ответ находится как в плоскости законодательства, так и этики. Несовершеннолетние сами не могут защитить свои права, ответственность за детей несут родители и их законные представители, в школе за учеников отвечают педагоги. И уж коль скоро подросток нанят через Службу занятости населения, ее представители тоже несут ответственность за благополучие и соблюдение трудовых прав юного работника, в которых должны лично убедиться.

При этом, например, родители подростка не имеют права прийти на предприятие и потребовать показать им рабочее место ребенка. Если только сам несовершеннолетний договорится с начальником и покажет мамам-папам-бабушкам, как ему работается. Но на практике таких ситуаций в Петербурге практически не возникает: школьники сами, без родителей приходят в Агентства занятости, собирают документы, и на собеседования они тоже идут одни.

Выигрывают все

В бюджете города и в бюджете всех муниципальных образований Петербурга ежегодно закладываются средства на трудоустройство несовершеннолетних. Суть в том, что работодателю компенсируются затраты на зарплату несовершеннолетнему и бригадиру, на оплату страховых взносов и выплату компенсации за неиспользованный отпуск. Чтобы получить эти сред-ства, работодателю нужно выиграть конкурс, проводимый Центром занятости населения или муниципалитетами, предоставив требуемый пакет документов и доказав, что работа, на которую нанимают подростков, является социально значимой. Участвовать в конкурсе может как государственное предприятие, так и частное, открыта дорога и для индивидуальных предпринимателей.

Работодатель, который не претендует на компенсацию, может через Центр занятости населения нанимать сотрудника на любую вакансию из числа тех, на которые подростков вообще можно устраивать. Представители малого бизнеса, желающие нанять двух-трех человек, предпочитают обращаться в Агентства занятости населения безо всяких конкурсных заявок.

И здесь у них есть еще одна возможность. Дело в том, что сами подростки при устройстве на первую в жизни работу редко выходят на открытый рынок труда. Часто их принимают на предприятия, где работают родственники и знакомые. Тем не менее официальное трудоустройство при такой схеме никто не отменял. И, как говорит Евгения Каменская, у предприятий есть возможность заключить договор с Центром занятости и получить направление для трудоустройства конкретного подростка.

При такой схеме выигрывают все: юный соискатель устраивается, куда планировал, работодатель выполняет перед ним все обязательства и полностью соблюдает нюансы законодательства без лишних затрат труда и времени.

В этом году в Петербурге планируется создать 12 тысяч рабочих мест для несовершеннолетних. В прошлом году их было на 1800 меньше. Эксперты говорят: интерес подростков к временной занятости растет. Количество подростков, принимаемых на работу по программе временного трудоустройства, имеет тенденцию к увеличению и в будущем, ведь это наиболее простой способ взаимодей-ствия работодателя с несовершеннолетним соискателем. При такой системе обе стороны получают гарантии, а в случае, когда речь идет о самой первой в жизни работе, это становится главным плюсом.

Справка "РГ"

По данным Службы занятости населения Санкт-Петербурга, с начала года в программе временной занятости приняли участие 4046 подростков от 14 до 18 лет. В начале июня в городе работали 2607 несовершеннолетних. Активнее всего устраиваются на работу подростки из Выборгского, Калининского, Красногвардей-ского и Приморского районов города. Рабочий день подростка может составлять от двух до семи часов в день, в зависимости от возраста. Но в среднем с несовершеннолетними заключают договор на четыре часа.