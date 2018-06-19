Мусорная реформа, согласно которой с твердыми коммунальными отходами (ТКО) должны работать региональные компании-операторы, добралась до Мурманской области. В конце лета бытовой мусор в регионе начнут возить на современный полигон для твердых коммунальных отходов (ТКО), который недавно был построен в районе поселка Междуречье. Сейчас региональный оператор, отвечающий за работу с мусором в Заполярье, заключает соглашения с управляющими компаниями и транспортными предприятиями. Но этот процесс оказался далеко не таким простым, как ожидалось.

Чьи контейнерные площадки?

Полигон для размещения ТКО, который власти Заполярья именуют "экотехнопарком", открылся в декабре 2017 года и стал первым в Арктической зоне РФ. Бюджетные средства в этот проект не вкладывали. Его инвестором стала компания "Управление отходами", которая вложила в строительство полигона 1,8 миллиарда рублей.

Стройка шла быстро: почти за год было возведено 8 объектов, в том числе производственный корпус в 2580 квадратных метров, котельная, гараж для автопарка, КПП, административно-бытовой корпус. В декабре минувшего года запустили линию по сортировке мусора, а в марте 2018 года предприятие получило разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди полигона ТКО. Как сообщили в "Управлении отходами", доставка мусора на полигон начнется 1 августа.

Но у жилищников, которые сегодня заключают соглашения с региональным оператором, проект предложенного им документа вызвал вопросы.

- В нем говорится, что региональный оператор берет на себя обслуживание внутридомовых систем по работе с бытовыми отходами - это мусоропроводы и мусоросборники, - сообщила Людмила Шибаева, председатель ЖСК "Мурманск-14". - Значит, стоимость этих работ войдет и в тариф. Но обслуживание мусоросборников и мусоропроводов - это забота организации, обслуживающей жилфонд. Не очень понятно, почему это намерен взять на себя региональный оператор по обращению с ТКО.

Отдельный вопрос - контейнерные площадки. Сегодня их юридический статус непонятен. Контейнеры, которые на них стоят, принадлежат транспортным компаниям, вывозившим мусор на городскую свалку до реформы.

Но с земельными участками, на которых стоят эти площадки, ясности нет: они не отмежеваны, для них нет и никогда не было кадастровых планов и других документов, подчеркнула Людмила Шибаева. Принадлежать собственникам ближайшего дома они не могут, так как площадкой пользуются жители нескольких домов. Точно так же контейнерными площадками не могут владеть управляющие компании, поскольку жилищникам их никто не передавал в собст-венность.

При этом, как ни парадоксально, именно жилищников городские власти штрафуют за ненадлежащее содержание контейнерных площадок. Людмила Шибаева высказала предложение: сделать контейнерные площадки муниципальными и выбрать одну компанию, которая бы обслуживала их. Необходимо проверить, соответствуют ли они санитарным нормам и правилам благоустройства, а затраты на них внести в "мусорный" тариф. Теперь это предложение предполагается обсудить с участием представителей городской администрации и регионального оператора.

Вопросы остаются

- Вообще, неясностей много, - подчеркивает эксперт. - В соглашениях, подписанных оператором с администрацией области и городскими властями, говорится, что оператор отвечает за мусор только после его погрузки из контейнеров в мусоровоз. Пока мусор лежит в контейнере, оператор за него не отвечает. Но тогда непонятно, почему он вдруг решил отвечать за содержание внутридомовых систем - мусоропроводов и мусоросборников? Любопытно и то, что у нас в округе со всех контейнерных площадок убрали сеточные контейнеры для пластмассы и стекла. Кому и зачем это понадобилось, если решено постепенно приучать людей к раздельному сбору мусора?

Еще больше вопросов по поводу договоров с региональным оператором ТКО возникло у Игоря Буренко, председателя Союза объединений собственников жилья Мурманской области, руководителя одной из УК. По его словам, не решен целый ряд вопросов - не только по обслуживанию контейнерных площадок, но и по вывозу мусора и сбору платы за эту услугу.

- Наша компания пока не заключила договор с региональным оператором, - отметил он. - Если региональный оператор - исполнитель коммунальной услуги по вывозу мусора, то функции сбора денег за эту услугу он должен возложить на себя. Насколько я сего-дня понимаю, оператор хочет получать плату с жильцов напрямую, а договоры заключить с нами и возложить на нас ответственность за неплатежи граждан.

В ожидании тарифа

Кроме того, есть еще одна проблема: до сих пор не утвержден тариф, по которому граждане будут оплачивать услуги регионального оператора ТКО, подчеркнул Игорь Буренко. По его мнению, этот тариф будет существенно выше, чем тот, который существовал ранее. Если же тариф окажется ниже, то оператор будет нести убытки. Пока даже нет представления, сколько придется по этому договору платить. Договоры с компаниями, которые должны будут доставлять мусор на полигон, тоже не заключены - этот процесс еще продолжается. Наиболее логичной была бы схема, при которой именно вывозящие компании отвечали бы за контейнерные площадки. Сегодня многие из них относятся одновременно к нескольким управляющим компаниям, и в этой ситуации очень сложно четко организовать работу с мусором, не говоря уже о его раздельном сборе. Всю схему следовало обсудить заранее, но такого обсуждения организовано не было, подчеркивают эксперты. В компании "Управление отходами" отметили, что вопрос утверждения тарифа - это компетенция областной администрации, но надеются, что до августа тариф все же появится.

В то же время ни у кого не вызывает сомнений необходимость менять прежнюю схему работы с бытовыми отходами. На март 2018 года, по данным ОНФ, в Мурман-ской области было зафиксировано 111 несанкционированных свалок. Но точное их количество не знает сегодня никто.

Кроме того, те мусорные полигоны, которые считаются "легальными", не соответствуют экологическим нормам. В регионе острая необходимость сортировки и переработки отходов. Но сегодня таких производств в Мурманской области нет. Как отметил директор Мурманского филиала компании "Управление отходами" Александр Глазов, на мусоросортировочном комплексе в Междуречье предполагается отбирать для дальнейшей переработки 15 процентов отходов - порядка 30 тысяч тонн пластика, стекла, бумаги, картона, металла.

Но сегодня не решен вопрос, куда девать отсортированное вторсырье. Переработать его можно только в соседних регионах - Ленинградской области и Республике Карелии, но доставка туда вторсырья сделает его переработку невыгодной. Сегодня выгодно либо закапывать в землю Заполярья весь мусор, либо организовывать его переработку на месте. Но такие производства в Мурманской области только предстоит создать.

Мнение

Виталий Измайлов, заместитель директора Мурманского филиала компании "Управление отходами":

- Там, где исполнителем коммунальной услуги по вывозу ТКО являются управляющие компании, ТСЖ или другие организации, обслуживать мусопроводы и мусорные камеры будут именно они. В этих домах все как было, так и останется. Но есть в Мурманской области ветхие деревянные двухэтажки, где форма управления не выбрана и в которых не более 36 квартир. Ясно, что "деревяшку" никому не хочется обслуживать. Они не имеют ни мусоропроводов, ни мусоросборников. И заниматься сбором мусора в этих домах будем мы. В тексте соглашения это все указано. Возможно, отдельные представители ТСЖ, ЖСК и управляющих компаний не совсем верно прочитали договор, в его тексте это все предусмотрено.

Тем временем

В Сыктывкаре каждый год в летний период обостряется "мусорная" проблема. В жаркую погоду на территории полигона тлеет мусор, появляется едкий запах, который ветром разносится в сторону Эжву и микрорайона Орбита. Согласно данным экологов, причина в том, что на местном полигоне не используется в полном объеме технология нейтрализации новых слоев отходов. Полигоном управляет частная компания, получившая его в аренду на 49 лет.

Подобная же проблема - в Ленобласти. Полигон Лепсари еще в конце мая горел и дымил, отравляя воздух и воду, в том числе Ладожского озера. Эта вода потом поступает жителям Санкт-Петербурга - из озера снабжается питьевой водой примерно 15-20 миллионов человек. При этом полигон намерены расширить - в 2018 году запланировано увеличение его мощности до 350 тысяч тонн отходов в год, в 2019 году вместимость нарастят до 4,1 миллиона тонн, а в 2029 планируется открытие дополнительной карты, которая в год будет принимать до 3,5 миллиона тонн.