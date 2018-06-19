В Заполярье запустили новую угольную котельную

В Мурманской области продолжается реализация в жизнь регионального проекта модернизации теплоснабжения на 2015-2030 годы. Сейчас в Заполярье строятся несколько новых котельных за счет частных инвесторов. Первую из них, расположенную в поселке Лейпи, недавно ввели в эксплуатацию.

"Российская газета" уже сообщала, что главная цель модернизации теплоснабжения в Заполярье - максимально сократить использование мазута для отопления. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, новая котельная в Лейпи позволит уменьшить использование мазута почти на 1000 тонн в год.

Ожидается, что новая котельная будет менее затратной. Сегодня большинство котельных получают из областного бюджета компенсацию выпадающих доходов, так как цены на мазут растут и достигли в мае 20 тысяч рублей за тонну. Уголь дешевле мазута примерно в три раза.

Благодаря этому ожидается, что через 7 лет инвестор котельной в Лейпи вернет свои вложения, и область перестанет компенсировать выпадающие доходы. Экономия средств бюджета будет значительной - только в 2017 году сумма компенсации составила около 10 миллионов рублей.

При этом тариф для населения, по подсчетам, уже через пять лет снизится более чем на 750 рублей за гигакалорию. Удастся сэкономить и на персонале. Раньше старую мазутную котельную в Лейпи обслуживали 10 человек, а для новой угольной котельной достаточно всего двух сотрудников.

- По расчетам, за 5 лет тариф на гигакалорию тепла, выработанную котельной в Лейпи, должен снизиться с нынешних почти 4000 рублей до 3200, - отметила губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

Теплоснабжающая компания "Мурманэнергосбыт", которая обслуживает примерно две трети жилфонда в Заполярье, до 1 июля должна заключить договор с новой котельной.

Инвестор намерен продолжить свое участие в проекте модернизации теплоснабжения Заполярья. Совместно с "Корпорацией развития Мурманской области" в 2018 году он предполагает запустить аналогичную котельную в поселке Белое море.

Сейчас ведется строительство угольной котельной в гарнизоне подводного флота в Заозерске, готовятся проекты для поселков Ена и Енский.

Всего в Мурманской области предполагается построить 9 угольных котельных и вложить в них 5,5 миллиарда рублей, сообщил заместитель губернатора Евгений Никора. Помимо Белого моря и Лейпи, такие котельные должны появиться в поселках Мокрая Кица, Пушной, Шонгуй, Зверосовхоз, селе Ловозеро, Молочный, Кильдинстрой и Мурмаши. Уголь должен стать доминирующим видом топлива в регионе - к 2030 году его доля в энергетическом балансе Мурманской области составит 68 процентов.