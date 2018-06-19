В Заполярье запустили новую угольную котельную

Новости

Уральскую лосиху-"проводника" сняли на видео 14:08
Турция не откажется от покупки С-400, несмотря на решение США по F-35 14:01
В Беларуси налажен многоступенчатый контроль качества продукции 14:00
В Москве появится единая соцкарта 13:58
В Бурятии 11 человек попали в больницу после посещения кафе 13:54
На матч ЧМ-2018 в Саранск приехала японская принцесса 13:53
Трамп пообещал не вводить дополнительные пошлины на iPhone 13:45
На Кубани женщина преждевременно родила во время матча России 13:27
Почти три тысячи роботов из Перми отправят в США 13:25
Помощник Путина рассказал о послании Ким Чен Ына президенту России 13:16
В Ростове провели уникальную операцию по пересадке печени 13:04
МИД: Отмена учений США и Южной Кореи - шаг в правильном направлении 13:02
В сети появилось видео загоревшегося самолета сборной Саудовской Аравии 13:01
Видео: В Ростове полицейский поразил фанатов техникой владения мячом 13:00
Во Владивостоке родилась необычная девочка-гигант 12:55
В Сочи в своем доме нашли тело экс-прокурора Центрального района 12:51
Экс-глава Дагестана опроверг информацию о задержании его брата 12:47
В Таиланде впервые с 2009 года казнили заключенного 12:42
Кот-оракул ЧМ-2018 Ахилл предсказал победу России над Египтом 12:40
Беларусь и Башкирия будут совместно обучать лесников 12:40
Пациентов, скончавшихся в психинтернате ЕАО, лечили с нарушениями 12:36
"Личный кабинет" налогоплательщика стал доступен по отпечатку пальца 12:32
Жителя Челябинской области подожгли на улице неизвестные 12:29
Синоптики пообещали жару на игре Уругвай - Саудовская Аравия 12:26
Турция пообещала найти альтернативу американским истребителям F-35 12:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
21 июня "РГ-Неделя" опубликует "Полезную книжку" о пенсионной реформе
21 июня "РГ-Неделя" опубликует "Полезную книжку" о пенсионной реформе
Россия - Египет. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
Россия - Египет. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
19.06.2018 13:12
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Тепло станет дешевле

В Заполярье запустили новую угольную котельную
Текст: Алексей Михайлов
Российская газета - Экономика Северо-Запада №7594 (131)
В Мурманской области продолжается реализация в жизнь регионального проекта модернизации теплоснабжения на 2015-2030 годы. Сейчас в Заполярье строятся несколько новых котельных за счет частных инвесторов. Первую из них, расположенную в поселке Лейпи, недавно ввели в эксплуатацию.

"Российская газета" уже сообщала, что главная цель модернизации теплоснабжения в Заполярье - максимально сократить использование мазута для отопления. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, новая котельная в Лейпи позволит уменьшить использование мазута почти на 1000 тонн в год.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Цены на мазут для Заполярья достигли исторического максимума

Ожидается, что новая котельная будет менее затратной. Сегодня большинство котельных получают из областного бюджета компенсацию выпадающих доходов, так как цены на мазут растут и достигли в мае 20 тысяч рублей за тонну. Уголь дешевле мазута примерно в три раза.

Благодаря этому ожидается, что через 7 лет инвестор котельной в Лейпи вернет свои вложения, и область перестанет компенсировать выпадающие доходы. Экономия средств бюджета будет значительной - только в 2017 году сумма компенсации составила около 10 миллионов рублей.

При этом тариф для населения, по подсчетам, уже через пять лет снизится более чем на 750 рублей за гигакалорию. Удастся сэкономить и на персонале. Раньше старую мазутную котельную в Лейпи обслуживали 10 человек, а для новой угольной котельной достаточно всего двух сотрудников.

- По расчетам, за 5 лет тариф на гигакалорию тепла, выработанную котельной в Лейпи, должен снизиться с нынешних почти 4000 рублей до 3200, - отметила губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

Теплоснабжающая компания "Мурманэнергосбыт", которая обслуживает примерно две трети жилфонда в Заполярье, до 1 июля должна заключить договор с новой котельной.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
В Заполярье научились использовать нетрадиционные источники энергии

Инвестор намерен продолжить свое участие в проекте модернизации теплоснабжения Заполярья. Совместно с "Корпорацией развития Мурманской области" в 2018 году он предполагает запустить аналогичную котельную в поселке Белое море.

Сейчас ведется строительство угольной котельной в гарнизоне подводного флота в Заозерске, готовятся проекты для поселков Ена и Енский.

Всего в Мурманской области предполагается построить 9 угольных котельных и вложить в них 5,5 миллиарда рублей, сообщил заместитель губернатора Евгений Никора. Помимо Белого моря и Лейпи, такие котельные должны появиться в поселках Мокрая Кица, Пушной, Шонгуй, Зверосовхоз, селе Ловозеро, Молочный, Кильдинстрой и Мурмаши. Уголь должен стать доминирующим видом топлива в регионе - к 2030 году его доля в энергетическом балансе Мурманской области составит 68 процентов.

Главное сегодня

США отказали Турции в истребителях F-35 из-за покупки российских С-400
Пушков ответил Кравчуку на слова о возврате Крыма Украине
Салах рассказал, что готов к матчу с Россией
"Желтый" уровень опасности объявлен в Москве из-за ветра
Полиция раскрыла подробности гибели рэпера XXXTentacion