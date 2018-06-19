Астрономы объяснили образование суперземель

Группа астрономов определила принципы формирования планет, по размерам близким к Земле. Так, в научной статье ростовского исследователя Эдуарда Воробьева и его коллег из университетов России, Австрии и Германии говорится, что ключ к пониманию процесса лежит в околозвездных дисках.

Эти кольцевые скопления материи являются своеобразным мостом между разрушающимися протозвездными ядрами и зарождающимися звездами, отмечается в статье, опубликованной на электронной бибилотеке Arxiv.org.

Воробьев с соавторами изучили раннюю эволюцию диска, образованного гравитационным коллапсом. На этой стадии происходит нарастание пыли по всей окружности. Масса достигает десятков или даже сотен масс Земли.

"Результаты нашего исследования показывают, что эволюцию пыли на раннем этапе нужно учитывать при исследованиях протопланетных дисков", - говорится в статье.

Для своего открытия ученые применили метод компьютерного моделирования. Им удалось доказать, что планеты образуются практически параллельно со звездами, а не "выжидают" миллионы лет. "Валуны" диаметром не более метра сбиваются в более крупные формирования. Объекты, массой слегка превосходящие нашу планету и называемые суперземлями, образуются на ближних орбитах к светилу. Именно там были обнаружены все открытые суперземли.