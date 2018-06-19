Новости

Водителей в Северо-западном тоннеле предупредят об опасности по радио 17:25
Армия Словакии приняла на вооружение модернизированные БМП-1 17:25
Археологи уточнили возраст петроглифов на Кольском полуострове 17:20
Аналитики подсчитали ежемесячные доходы среднего класса в России 17:17
В Кремле прокомментировали вопрос о помиловании Олега Сенцова 17:12
Астрономы объяснили образование суперземель 17:09
Ростовчан пригласили вступить в брак в день трех восьмерок 16:56
В Петербурге проверят лагерь, где ребенка не лечили и заставляли курить 16:52
Егоров о Салахе: Чего радоваться его участию? Дорогой, забей нам гол! 16:50
Василий Уткин больше не будет комментировать ЧМ на Первом канале 16:49
Столтенберг опасается раскола НАТО из-за действий Трампа 16:46
Петербуржца осудили за кражу кошки 16:33
Американцы снимут комедию про "Евровидение" 16:30
Экс-канцлер Германии приедет в Казань на матч ЧМ-2018 16:26
В Новосибирске назвали причину остановки напугавшего людей аттракциона 16:26
Украинский суд разрешил капитану "Норда" въезд в Крым 16:22
Индиец на велосипеде приехал в Россию, чтобы посмотреть на ЧМ по футболу 16:19
Вышел загадочный тизер нового сезона "Лютера" с Идрисом Эльбой 16:10
В Испании собакам начали выдавать сертификаты паломника 16:10
Сибиряк чудом вытащил из огня двух детей и скрылся 16:07
Путин и Лукашенко начали переговоры в Минске 16:00
Первую красную карточку на ЧМ-2018 заработал игрок сборной Колумбии 16:00
Каким будет новый внедорожник УАЗ "Патриот" 15:55
Итальянская полиция нашла в двух машинах 34 щенка без еды и воды 15:50
Объем ввода многоквартирных домов вырастет до 80-90 млн кв. метров в год 15:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
21 июня "РГ-Неделя" опубликует "Полезную книжку" о пенсионной реформе
21 июня "РГ-Неделя" опубликует "Полезную книжку" о пенсионной реформе
Россия - Египет. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
Россия - Египет. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
19.06.2018 17:09
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Астрономы объяснили образование суперземель

Текст: Роман Мерзляков

Группа астрономов определила принципы формирования планет, по размерам близким к Земле. Так, в научной статье ростовского исследователя Эдуарда Воробьева и его коллег из университетов России, Австрии и Германии говорится, что ключ к пониманию процесса лежит в околозвездных дисках.

Фото: depositphotos.com
Сибирские ученые настроят телескоп "Евклид" на поиск темной материи

Эти кольцевые скопления материи являются своеобразным мостом между разрушающимися протозвездными ядрами и зарождающимися звездами, отмечается в статье, опубликованной на электронной бибилотеке Arxiv.org.

Воробьев с соавторами изучили раннюю эволюцию диска, образованного гравитационным коллапсом. На этой стадии происходит нарастание пыли по всей окружности. Масса достигает десятков или даже сотен масс Земли.

"Результаты нашего исследования показывают, что эволюцию пыли на раннем этапе нужно учитывать при исследованиях протопланетных дисков", - говорится в статье.

Для своего открытия ученые применили метод компьютерного моделирования. Им удалось доказать, что планеты образуются практически параллельно со звездами, а не "выжидают" миллионы лет. "Валуны" диаметром не более метра сбиваются в более крупные формирования. Объекты, массой слегка превосходящие нашу планету и называемые суперземлями, образуются на ближних орбитах к светилу. Именно там были обнаружены все открытые суперземли.

Главное сегодня

В Киеве "афганцы" попытались взять штурмом Верховную Раду
Аналитики подсчитали ежемесячные доходы среднего класса в России
США отказали Турции в истребителях F-35 из-за покупки российских С-400
Пушков ответил Кравчуку на слова о возврате Крыма Украине
Салах рассказал, что готов к матчу с Россией