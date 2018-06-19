Волгоград - особенный город для каждого россиянина. Подвиг, который наш народ совершил во время Сталинградской битвы, останется в веках. По воле календаря ЧМ-2018, шанс испытать те же чувства, которые переживаем мы, оказавшись здесь, появился у англичан. Ведь даже несмотря на приход в город большого футбола, абстрагироваться от великой истории невозможно. Особой атмосферой города прониклись даже подчеркнуто чопорные англичане. При встрече на тренировочной базе под Санкт-Петербургом они отказались пробовать традиционный каравай, а здесь, в Волгограде, кажется, оттаяли.

Этот меч британцы преподнесли советскому народу в 1943 году в знак глубокой признательности после победы в Сталинградской битве. Фото: РИА Новости

- Мы знаем историю Волгограда, понимаем значение битвы во время Второй мировой, быть здесь - особые чувства, особая честь. Мы очень уважаем людей, которые отдали жизни ради победы. И это намного важнее любого футбола, - заявил наставник сборной Англии Гарет Саутгейт. - Прекрасно, что мы начинаем свой путь именно здесь.

Увы, времени на посещение достопримечательностей города у игроков не было, зато английские болельщики охотно знакомились с великой историей места, в котором они волей судьбы оказались.

- Для многих важно понимание, в каком городе мы находимся, - рассказал мне Люк Джоунс, являющийся одним из руководителей английского "фанатского посольства". - Англичане понимают, что такое Сталинград. Многие из тех, с кем я разговаривал, первым делом побывали на Мамаевом Кургане, посмотрели панораму.

Визит британских болельщиков в Россию - тема отдельная. То, что англичане давно не являются законодателями мировых мод, факт общеизвестный. И, тем не менее, уже давно поддержка сборной Англии на крупном турнире не была столь малочисленной, как в Волгограде. Понятное дело, что свою роль сыграла истерия, которую запустили британские СМИ, запугивавшие тех, кто собирался на чемпионат мира в Россию. В итоге, до Волгограда, где Англия проводили свой первый матч на ЧМ-2018 против Туниса, доехало всего порядка двух тысяч болельщиков.

- Это позор для нас! - о прокричал мне в ухо молодой парень по имени Нил, укутанный в полотнище с красным крестом на белом фоне. - Я в первый раз в России и уже люблю ее. Не понимаю, чего тут бояться.

Англичане действительно чувствовали себя в Волгограде расслабленно.

- Официально продано 1400 билетов, но я надеюсь, что приедет больше людей. И будет примерно 2500 англичан. Сами гуляли тут вечером и задавались вопросом: а где все? - поведал все тот же Люк Джоунс из "фанатского посольства".

Оно было создано английскими активистами в 1990 году, когда репутация англичан, как главных задир на международной арене, была еще крепка. С тех пор многое изменилось, и теперь организация, насчитывающая около полумиллиона членов, в основном выполняет консультативные и информационные функции.

Сам Люк оказался в числе руководителей "посольства" из-за своего хорошего знания русского языка: "Впечатления в Волгограде замечательные. Все, кто приехал, говорят, что очень рады. Все дружелюбные. Мы обсуждали это между собой и сошлись во мнении, что те, кто не приехал, будут сильно жалеть".

На фоне тихих англичан во весь голос себя проявили болельщики сборной Туниса, коих в Волгоград приехало около семи тысяч. Горячие арабы взяли на себя обеспечение антуража в городе и с задачей справились. Они самозабвенно пели, танцевали, водили хороводы с местными жителями и даже жгли дымовые шашки.

- Мы просто любим свою страну и мы арабы, - не вылезая из хоровода, провопил юноша по имени Селим, когда я спросил у него, откуда взялся повод для неистовой радости.

Правда, в итоге, африканские болельщики покидали "Волгоград-Арену" в расстроенных чувствах. Тунис почти отобрал у соперника очки, но пропустил в добавленное время и проиграл.