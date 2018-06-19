Дебют 24-летнего форварда на крупных турнирах состоялся два года назад на Евро-2016, и этот опыт Кейн, как, впрочем, и вся сборная Англии, наверняка хотел бы забыть. Английская команда тогда, напомним, уступила на стадии 1/8 финала исландцам - 1:2, а Кейн, на которого возлагались особые надежды, не забил на чемпионате ни одного мяча. Символом отчаяния стали угловые, которые зачем-то подавал лично Гарри.

На чемпионате мира-2018 в России от Кейна снова ждут, что он будет палочкой-выручалочкой "трех львов", как еще называют сборную Англии. И уже в первой игре с Тунисом форвард, по совместительству являющийся капитаном национальной команды, показал, что психологически готов к этой ноше, оформив дубль. Причем победный мяч он забил в уже добавленное время.

Кстати, мало кто знает, но карьера Кейна могла сложиться совершенно иначе. Путь Гарри в футболе начался с отчисления из академии лондонского "Арсенала", которому 11-летний паренек почему-то показался несколько физически недоразвитым. При нынешних 188 сантиметрах роста этот факт из биографии Кейна кажется забавным. А еще капитан англичан не собирается ограничивать себя в спорте своим теперешним ремеслом и когда-нибудь всерьез мечтает попробовать силы в американском футболе. Впрочем, если Кейн продолжит исправно забивать, его переход в другой вид спорта состоится не скоро.

Гарри, это ваш первый матч на чемпионатах мира. Что это значит для вас?

Гарри Кейн: Да, для меня очень важно быть здесь, особенно после разочарований, которые постигли на Евро-2016. Здорово, что команда начала с победы, а я - с дубля. Надеюсь, мы мы будем продолжать в том же темпе, в том же радостном ключе.

Можете рассказать поподробнее, как провели день до игры?

Гарри Кейн: Я проснулся в 8 утра и пошел на массаж. Сегодня был очень длинный день, на протяжении которого нужно было не думать об игре, оставаться позитивным. Конечно, присутствовала определенная нервозность. Особенно когда мы вышли на поле.

Своим мобильным телефоном пользовались?

Гарри Кейн: У нас нет строгих правил насчет пользования мобильниками. Час до разминки - крайний срок, до которого ты можешь сидеть в социальных сетях. Вообще, я не из тех, кто слишком зацикливается перед игрой, и это мне помогло.

Крутые матчи таких игроков, как португалец Криштиану Роналду, вас мотивируют?

Гарри Кейн: Да, конечно. Быть лучшим игроком в мире - это цель. И тут нет никаких ограничений. Я очень много работал, во многом себе отказывал и сейчас наслаждаюсь возможностью быть здесь. Хочу именно на большом турнире быть лучшим. Для этого нужно проявлять себя в нужный момент, в решающие мгновения. Сегодняшний матч прибавил мне уверенности, и я надеюсь продолжить в том же духе. Сейчас Роналду и Месси лучшие. Я хочу быть в этой компании.

С вами связывался ваш тренер по "Тоттенхэму" Маурисио Почеттино?

Гарри Кейн: Да, он написал мне. Он, конечно, мой тренер и мой начальник, но и мой друг. Он написал мне, что вся команда сыграла хорошо.

25 матчей провел за сборную Англии Гарри Кейн. В этих играх он забил 15 мячей. То есть средний показатель 0,6 гола за матч выглядит очень солидно

Какие уроки можно извлечь из этого матча?

Гарри Кейн: С Тунисом была однозначно непростая игра. Но мы постарались проявить себя как раз в самые необходимые минуты. Это главное. Да, мы создали немало моментов, и не только для меня. Но тут важно сохранять концентрацию, чтобы использовать мгновение и перевернуть игру.

Вы знакомы с исторической ролью Волгограда?

Гарри Кейн: Понятно, что нам нужно было концентрироваться на футболе, и Волгоград я, к сожалению, особенно не посмотрел. Но играть в городе с такой историей - а я ее отчасти знаю - это особое чувство. С большим трепетом отношусь ко всему, что здесь происходило.