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19.06.2018 21:13
Рубрика: Спорт

О Кейн!

Форвард сборной Англии Гарри Кейн сделал дубль в первом же своем матче на чемпионате мира
В это трудно поверить, но один из главных бомбардиров европейского футбола англичанин Гарри Кейн до сих пор никогда не играл в финальных турнирах чемпионатов мира.
Текст: Илья Соболев (Волгоград)
Российская газета - Федеральный выпуск №7595 (132)

Дебют 24-летнего форварда на крупных турнирах состоялся два года назад на Евро-2016, и этот опыт Кейн, как, впрочем, и вся сборная Англии, наверняка хотел бы забыть. Английская команда тогда, напомним, уступила на стадии 1/8 финала исландцам - 1:2, а Кейн, на которого возлагались особые надежды, не забил на чемпионате ни одного мяча. Символом отчаяния стали угловые, которые зачем-то подавал лично Гарри.

Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
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На чемпионате мира-2018 в России от Кейна снова ждут, что он будет палочкой-выручалочкой "трех львов", как еще называют сборную Англии. И уже в первой игре с Тунисом форвард, по совместительству являющийся капитаном национальной команды, показал, что психологически готов к этой ноше, оформив дубль. Причем победный мяч он забил в уже добавленное время.

Кстати, мало кто знает, но карьера Кейна могла сложиться совершенно иначе. Путь Гарри в футболе начался с отчисления из академии лондонского "Арсенала", которому 11-летний паренек почему-то показался несколько физически недоразвитым. При нынешних 188 сантиметрах роста этот факт из биографии Кейна кажется забавным. А еще капитан англичан не собирается ограничивать себя в спорте своим теперешним ремеслом и когда-нибудь всерьез мечтает попробовать силы в американском футболе. Впрочем, если Кейн продолжит исправно забивать, его переход в другой вид спорта состоится не скоро.

Гарри, это ваш первый матч на чемпионатах мира. Что это значит для вас?

Гарри Кейн: Да, для меня очень важно быть здесь, особенно после разочарований, которые постигли на Евро-2016. Здорово, что команда начала с победы, а я - с дубля. Надеюсь, мы мы будем продолжать в том же темпе, в том же радостном ключе.

Можете рассказать поподробнее, как провели день до игры?

Гарри Кейн: Я проснулся в 8 утра и пошел на массаж. Сегодня был очень длинный день, на протяжении которого нужно было не думать об игре, оставаться позитивным. Конечно, присутствовала определенная нервозность. Особенно когда мы вышли на поле.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Своим мобильным телефоном пользовались?

Гарри Кейн: У нас нет строгих правил насчет пользования мобильниками. Час до разминки - крайний срок, до которого ты можешь сидеть в социальных сетях. Вообще, я не из тех, кто слишком зацикливается перед игрой, и это мне помогло.

Крутые матчи таких игроков, как португалец Криштиану Роналду, вас мотивируют?

Гарри Кейн: Да, конечно. Быть лучшим игроком в мире - это цель. И тут нет никаких ограничений. Я очень много работал, во многом себе отказывал и сейчас наслаждаюсь возможностью быть здесь. Хочу именно на большом турнире быть лучшим. Для этого нужно проявлять себя в нужный момент, в решающие мгновения. Сегодняшний матч прибавил мне уверенности, и я надеюсь продолжить в том же духе. Сейчас Роналду и Месси лучшие. Я хочу быть в этой компании.

С вами связывался ваш тренер по "Тоттенхэму" Маурисио Почеттино?

Гарри Кейн: Да, он написал мне. Он, конечно, мой тренер и мой начальник, но и мой друг. Он написал мне, что вся команда сыграла хорошо.

25 матчей провел за сборную Англии Гарри Кейн. В этих играх он забил 15 мячей. То есть средний показатель 0,6 гола за матч выглядит очень солидно

Какие уроки можно извлечь из этого матча?

Гарри Кейн: С Тунисом была однозначно непростая игра. Но мы постарались проявить себя как раз в самые необходимые минуты. Это главное. Да, мы создали немало моментов, и не только для меня. Но тут важно сохранять концентрацию, чтобы использовать мгновение и перевернуть игру.

Вы знакомы с исторической ролью Волгограда?

Гарри Кейн: Понятно, что нам нужно было концентрироваться на футболе, и Волгоград я, к сожалению, особенно не посмотрел. Но играть в городе с такой историей - а я ее отчасти знаю - это особое чувство. С большим трепетом отношусь ко всему, что здесь происходило.

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