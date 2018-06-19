Как отразится на работе морских портов открытие Крымского моста

В 2017 году объем перевалки грузов в крымских морских портах вырос на 3,6 процента. В целом же за последние четыре года грузооборот портов сократился в два раза. На их работе негативно сказались международные санкции и, как следствие, полное прекращение работы с иностранными судоходными компаниями. Как Крымский мост повлияет на портовую отрасль республики и что ожидает ГУП "Крымские морские порты", узнал корреспондент "РГ".

- Ввод в эксплуатацию транспортного перехода через Керченский пролив, с одной стороны, даст мощный стимул развитию полуострова, но с другой - в некоторых сферах вызовет спад. К примеру, существенно снизится спрос на паромные перевозки. А с сентября-октября 2018 года, после допуска грузовых автомобилей на мост, паром будет нужен исключительно для перевозки особо специфических грузов, - говорит генеральный директор ГУП "Крымские морские порты" Алексей Волков.

Он считает, что после открытия железнодорожного перехода крымские порты получат возможность выхода на рынок стивидорных услуг (погрузочно-разгрузочные операции и укладка грузов на судне) и станут полноценным участником логистических схем в Азово-Черноморском бассейне.

- Уже в 2019 - 2020 году железнодорожный мост позволит привлечь дополнительные грузы в порты Феодосии и Керчи, что сделает их стратегически значимыми и конкурентными в Азово-Черноморском бассейне. Транспортная логистика сместится к автомобильным и железнодорожным перевозкам, а это повысит востребованность портовых услуг, - говорит эксперт.

Анализ действующих логистических схем и сформированного грузопотока, проходящего через порты Азовского и Черного морей, показал, что самыми перспективными грузами для морских портов Крыма будут уголь, химические и нефтепродукты, зерно и контейнеры.

Вместе с тем для успешной деятельности морских портов необходима их модернизация. На эти цели в ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года" заложено более пяти миллиардов рублей. Среди первоочередных мероприятий - перепрофилирование портов в яхтенные марины и пассажирские порты. Такая концепция уже согласована на всех уровнях. Грузовые мощности реконструировать и перевооружать считается бессмысленным в условиях санкций и при отсутствии обоснований грузопотоков. В Керченском порту планируют реконструировать причалы в так называемом рыбном терминале. В Феодосийском заканчивают строительство второго причала. В Евпаторийском восстановят и реконструируют пассажирский пирс в районе сада им. Караева и пассажирский пирс "Парк Фрунзе". Также запланирована реконструкция грузового причала на озере Донузлав с удлинением в обе стороны по 50 метров. В Ялтинском порту восстановят пассажирский комплекс, в частности, гидротехнические средства, береговую инфраструктуру Ялты и причалы в портопунктах оставят для инвестиционных проектов.

В общем, инвесторы сегодня проявляют интерес к портам Крыма.

- Инвесторы есть, пока, правда, не такие крупные, как хотелось бы. Но надеемся, что Крымский мост станет точкой притяжения не только для туристов, но и для крупного бизнеса, который поможет технически и технологически перевооружить крановое хозяйство портов Крыма, построить складские мощности и привлечь значительный грузопоток, - говорит Алексей Волков.

Эксперты считают, что для крымских портов перспективное направление - контейнеризация грузов.

- Контейнерный груз представляет большой интерес для ГУП РК "Крымские морские порты" ввиду того, что большинство наших филиалов находится в черте города и организация перевалки контейнеров у причалов позволит с наименьшим ущербом для горожан производить грузовые работы, задействовав при этом все производственные мощности. С другой стороны, обратной загрузки контейнеров из Крыма на материк пока не видим, заход контейнеровозов и линий в Крым в условиях санкций не предвидится, а технология работы в наших портах с контейнерными грузами морально и технически устарела, - говорит Алексей Волков.

Поэтому пока реальнее начать развивать морские пассажирские перевозки, которые в Крыму всегда пользовались большим спросом.

- Правительство республики поддержало нашу идею обновления пассажирского флота портов Феодосии, Ялты и Евпатории. Планируем избавиться от всех старых судов и в ближайшие пять лет предоставить крымчанам и гостям полуострова современные услуги морских перевозок, в том числе на линиях Анапа - Керчь, Сочи - Анапа - Феодосия, Севастополь - Ялта, где будут работать скоростные катамараны, - делится планами Волков.

В свою очередь, председатель комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк также считает, что скоростные морские перевозки у берегов Крыма экономически целесообразны, поскольку они помогут привлечь больше туристов. Попытку возродить перевозки на судах с подводными крыльями предпринял концерн "Калашников" при поддержке Минпромторга и Минтранса РФ. Пассажирские перевозки между Севастополем и Ялтой на "Кометах" с подводными крыльями начнутся уже в 2018 году. Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко на Ялтинском международном экономическом форуме заявил о том, что с 2019 года пассажирские перевозки между курортными городами Крыма и Кубани станут регулярными.

Так что перспективы у крымских морских портов хорошие, но с учетом новых реалий стоит вопрос антикризисного управления и проведения эффективной экономической политики. Руководство предприятия считает, что каждый порт должен стать более самостоятельным и конкурировать друг с другом.

- Финансовое состояние портов диктует жесткие требования к вопросу реорганизации. На первом этапе планируем сократить количество филиалов в Керчи с шести до одного и оптимизировать штатную численность, давая работу нашим сотрудникам на судостроительных и судоремонтных предприятиях Крыма. Еще необходимо избавиться от непрофильных активов и тех, которые имеют стопроцентный износ, - говорит Алексей Волков. - Нужно, чтобы каждый порт в итоге превратился в универсального оператора, стивидора, экспедитора или морского перевозчика и самостоятельно конкурировал в рыночных условиях.

В настоящее время обсуждается вопрос реорганизации ГУПов в акционерные общества для оптимизации процедуры закупок и реализации государственно-частного партнерства в регионе. Аппарат управления также будет модифицирован и превратится в проектный офис, который будет решать стратегические задачи планирования, развития и контроля деятельности портовой отрасли.

Прямая речь

Анатолий Цуркин, председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов РК, экс-министр транспорта Крыма:

- С введением транспортного перехода через Керченский пролив снизится количество заходов судов в порты. Большая часть заходов формировалась за счет паромного сообщения, в пиковые месяцы паромы совершали до двадцати кругорейсов в сутки. Это было одной из составляющих доходов крымских портов.

Крымские порты не глубоководные. Это ограничивает конкуренцию на рынке портовых услуг. Рядом развивается глубоководный порт Тамань с глубиной более двадцати метров и возможностью принять к обработке суда океанского размера. При этом Крым - курортный регион. И поэтому необходимо развивать яхтенный и круизный туризм. Необходимо часть портовых мощностей перепрофилировать из грузовых в грузопассажирские. Пассажирские маршруты по ЮБК со времен Советского Союза пользовались спросом.

Не стоить исключать и грузовую составляющую. Многие эксперты уже подсчитывают прибыль от транзита грузов из Европы и в обратном направлении, через территорию Украины в Крым, далее в Азию. Это одно из перспективных направлений, которое, безусловно, будет реализовано, но после наступления политической стабильности на Украине.

Справка "РГ"

В ГУП РК "Крымские морские порты" входят Керченский торговый порт, Керченский рыбный порт, Керченская паромная переправа, порт-терминал, "Госгидрография", "Лоцманская служба" (Керчь), Феодосийский торговый порт, Ялтинский торговый порт, Евпаторийский торговый порт. В мае 2018 года ГУП возглавил член совета крымского регионального отделения "Опора России", член регионального штаба ОНФ, член комиссии РСПП по транспорту и транспортной инфраструктуре Алексей Волков.