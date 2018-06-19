На Кубани в колонии строгого режима произошел крупный пожар

На Кубани в станице Елизаветинской под Краснодаром в исправительной колонии строгого режима ИК-14 днем 18 июня произошел крупный пожар.

По данным источника в экстренных службах региона, никто не пострадал. Огонь охватил около 400 квадратных метров территории. В результате оказались повреждены хозяйственные постройки учреждения и клуб для заключенных.

- Произошло возгорание деревянной обшивки чердачного помещения клуба, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Краснодарскому краю. - Возгорание было незамедлительно локализовано и потушено силами ведомственного пожарного расчета ИК-14 и прибывшими пожарными расчетами МЧС Краснодара. Пострадавших нет. По факту возгорания проводится служебная проверка.

Сколько времени понадобилось на ликвидацию огня и что могло послужить причиной возгорания, экстренные службы и УФСИН России не сообщают.