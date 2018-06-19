На Кубани женщина преждевременно родила во время матча России

Жительница одного из городов Краснодарского края преждевременно родила во время матча Россия-Саудовская Аравия в рамках ЧМ-2018. Сына она назвала Сашей в честь игрока нашей национальной команды, полузащитника Александра Головина.

Об этом во вторник сообщил журналистам в городском пресс-центре первенства министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов.

- Пациентка была на 36 неделе беременности, но так переживала и болела за наших спортсменов, что родила раньше, - рассказал Филиппов. - В целом же, во время первого матча чемпионата количество вызовов скорой медицинской помощи упало в крае в три раза.

Напомним, чемпионат мира по футболу проводится в 11 российских городах. Стартовал он 14 июня, а завершится 15 июля.