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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Определены самые дешевые направления отдыха на море

Текст: Тарас Фомченков
Стоимость недельного проживания на курорте оказалась самой дешевой в Сочи, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Исследовались так называемые пакетные туры, которые включали в себя проживание в течение 7 дней, перелет туда 6 июля и обратно для двоих взрослых. Питание в этот набор не входило.

Cтоимость тура в Сочи составила 22 676 рублей. На втором месте - Крым, дешевые предложения АТОР зафиксировал сразу у двух туроператоров за 23647 и 24675 рублей в Оленевке и Алуште соответственно.

Фото: Анатолий Белощин
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На третьем месте расположилась популярная у россиян Болгария. Недельный пакетный тур без питания в эту страну обойдется минимум в 29074 рублей, за эти деньги вас поселят в отеле категории 2* в Кранево.

Также в пятерку самых дешевых недель на морских курортах попали Анапа (36 359 тысячи рублей) и греческий остров Крит (35 140 рублей). А вот популярная у россиян Турция оказалась на 6 месте, хотя минимальная цена и снизилась по сравнению с уровнем двухнедельной давности. Тем не менее неделя по системе "все включено" (туры без питания в турецких отелях тоже можно найти, однако они не являются популярными вариантами отдыха) в отеле 3* обойдется двум взрослым в 39 800 рублей.

В десятку попали такие приморские страны как Кипр, Черногория, Таиланд, Тунис.

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