Отсутствие конкуренции мешает снижению цен на продукты в Крыму

Стоимость минимального набора продуктов питания с начала года в Крыму выросла на 8,2 процента, до 4045,28 рубля. Цены на социально значимые продукты находятся на уровне других регионов ЮФО, однако крымчане с данными статистики свои доходы сверяют нечасто и нередко жалуются на дороговизну продуктов. Что же может изменить ситуацию?

Удар по кошельку

По данным Крымстата, с начала года индекс потребительских цен на продовольственные товары в регионе составил 102,1 процента. Это на уровне других регионов юга. Для сравнения: в соседнем Краснодарском крае он составил 101,2 процента, в Ростовской области - 102,3 процента. Да и стоимость минимального набора продуктов питания в Крыму в расчете на одного человека на конец мая оказалась сопоставима с другими - 4045 рублей, тогда как на Кубани - 4065 рубля.

- В июне средние розничные цены на отдельные виды продуктов были даже ниже, чем в Краснодарском крае, - говорит замминистра промышленной политики Крыма Ян Латышев. - Например, хлеб из ржаной муки и из ее смеси с пшеничной был дешевле на 37,6 процента, крупа гречневая - на 36,2 процента, огурцы - на 33, куриные яйца - на 14,3 процента, мясо кур - на 14,1 процента, рис - на 12,6 процента, макаронные изделия - на 12,5 процента, масло подсолнечное - на 8,7 процента, лук репчатый - на 5,3 процента.

Стоимость свинины, сосисок, сарделек и помидоров в рознице в Крыму и на Кубани не отличалась. Заметно выше цены были сахар (на 4,6 процента), мороженую рыбу (на пять процентов), говядину (на 5,7), сметану (на 10,5), картофель (на 16,3) и на молоко (на 18,9 процента).

Логистика подкачала

Специалисты поясняют, что цены в Крыму и в других субъектах РФ не могут быть одинаковыми по целому ряду причин: из-за производственной специализации региона, уровня оптово-отпускных цен производителей и поставщиков, соотношения спроса и предложения, урожайности, сезонности, отсутствия или недостаточных объемов собственного производства основных групп социально значимых продуктов (сахара, гречневой крупы, риса, подсолнечного масла, мяса) и других факторов. Кроме того, на ценообразование сильно влияет транспортная логистика, поскольку поставка продовольственных товаров с материковой части России пока осуществляется через паромную переправу.

- Открытие движения большегрузного автотранспорта по Крымскому мосту, которое планируется в октябре 2018 года, приведет к развитию конкуренции на территории республики благодаря увеличению потока предпринимателей из других регионов и, как следствие, повлияет на ценовую политику на рынке продовольствия Крыма, - считает Латышев.

Еще одна причина различий в ценах - недостаточно развитая система оптовой торговли. Председатель ассоциации содействия торговли Крыма Сергей Макеев считает, что рост цен на продукты остановится лишь после того, как в Крыму будут построены собственные оптово-логистические центры.

- Крым всегда был неким логистическим тупиком, - говорит он. - Во второй половине года грузовой транспорт двинется по Крымскому мосту, и тогда логистика станет гораздо эффективнее. Но это не решает основной проблемы - отсутствия оптово-логистического комплекса, через который товары распределяются в розничную торговлю. На юге России их несколько. Кроме того, крупные торговые сети имеют свои распределительные центры. В Крыму он есть только у одного представителя сетевого ретейла.

Первый оптовый логистический центр Крыма должен появиться в Красногвардейском районе, в селе Александровка. Уже найден инвестор, который будет его строить. Однако на реализацию проекта потребуется от полутора до двух лет.

Стратегия развития Крыма до 2030 года предусматривает создание нескольких таких объектов: первый - для западной части Крыма и Евпатории, второй - для севера полуострова, третий - для восточного региона и четвертый - в центре, который будет обеспечивать весь южный берег и Севастополь.

- Их появление благоприятно скажется на работе сетевого ретейла, доля которого в Крыму всего около 20 процентов. Для сравнения: в Москве это 80 процентов, в Санкт-Петербурге - 70. Нам нужно увеличить ее хотя бы до 50 процентов, потому что в этом формате торговли проще обеспечить качество продуктов и сервис, - говорит Макеев.

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Несмотря на дефицит воды для полива, аграрный сектор дает до 14 процентов в валовом региональном продукте республики и остается одной из самых инвестиционно привлекательных отраслей. В республике реализуется около 60 проектов с общим объемом заявленных инвестиций 41 миллиард рублей. Рост сырьевой базы сельхозпродукции, в свою очередь, стимулирует производство местных продуктов питания.

- Приоритетная задача - обеспечить крымчан и гостей полуострова широким спектром качественной местной продукции, а затем - вывести крымские бренды на российский и международный уровень, - считает генеральный директор Корпорации развития РК Николай Сапрунов. - Новые предприятия пищевой промышленности - гарантированный рынок сбыта для аграриев, стимул увеличивать объемы выращиваемой продукции, вовлекая в оборот незадействованные сейчас сельхозземли. Создание промышленных предприятий по переработке сельхозпродукции позволит выстроить производственную цепочку, повысив добавочную стоимость товара, и поможет Крыму стать сильным конкурентом на российском и мировом рынке.

Самая крупная инвестплощадка в сфере переработки - это агропромышленный парк "Вересаево". Создание объекта запланировано на базе совхоза-завода "Евпаторийский" в Сакском районе. Площадь участка - 3 992 гектара. В "Вересаево" планируется размещение животноводческих, овощеводческих предприятий, выращивание зерновых, винограда и фруктовых садов. Также предполагается строительство логистических комплексов и перерабатывающих предприятий.

Кроме того, производители продуктов появятся в индустриальном парке "Феодосия", который расположится на площади 122,37 гектара. С юго-запада к земельному участку примыкает автомобильная трасса Симферополь - Керчь. Отраслевая специализация Феодосийского ИП - оптово-розничный и логистический комплекс, производство изделий из полимеров и жесткой и полимерной упаковки, переработка и хранение фруктов.

Реализация этих проектов позволит значительно увеличить предложение продуктов питания, а значит, приведет к снижению цен на них, резюмируют опрошенные "РГ" эксперты.