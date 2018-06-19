Пожару в доме в центре Ростова присвоили четвертый уровень сложности

Пожару в жилом доме, который расположен в центре Ростова-на-Дону, присвоен четвертый уровень сложности.
Загоревшееся четырехэтажное здание находится на улице 1-я Линия. Из горящего дома эвакуированы 70 человек. К борьбе с огнем привлечены 84 человека и 25 единиц техники, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.
Также стало известно, что жертв и пострадавших при пожаре нет.
Ранее сообщалось, что площадь пожара составила 400 квадратных метров, и пожару был присвоен третий ранг сложности.