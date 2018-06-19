Предпринимателям предлагают инвестировать в спортивные объекты Крыма

В ближайшие шесть лет в России планируется вдвое увеличить долю малого и среднего бизнеса в ВВП страны - с нынешних 20 до 40 процентов. Любопытно, что крымчане собираются решить эту задачу в том числе за счет развития спортивного бизнеса. До недавнего времени эта сфера на полуострове была прерогативой государства.

- Президент поставил задачу в течение шести лет увеличить вклад малого бизнеса в ВВП России в два раза, и это весьма непростая задача, - говорит заместитель директора департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития России Олеся Тетерина. - Например, в Малайзии за шесть лет этот показатель вырос на шесть процентов. Но мы надеемся, что справимся. Одно из предложений бизнесу - обратить внимание на спорт, новую для него сферу. В спортивной индустрии малый бизнес сейчас практически не представлен, а потенциал у нее колоссальный. Есть спортивные объекты, которые находятся на государственном или муниципальном балансе, и Минспорта РФ заинтересовано в том, чтобы они использовались более эффективно, в том числе при помощи частного бизнеса. Сейчас многие эти объекты не используются, и у муниципальных властей не хватает компетенции и денег для того, чтобы сделать их интересными и конкурентными. Поэтому мы считаем, что можно передавать их в управление малому бизнесу. Кроме того, нужно помогать тем, кто строит новые спортивные объекты.

Кстати, желающих вложить деньги в создание спортивных объектов не так уж мало, у инвесторов больше десятка проектов, в основном достаточно крупных. В их числе строительство в Евпатории многофункционального спортивного комплекса "Арена-Крым", который включает в себя стадион, четыре полноразмерных футбольных поля и четыре размером 25 на 40 метров, а также многофункциональный рекреационно-гостиничный комплекс. В Черноморском районе на мысе Тарханкут планируется построить спортивно-развлекательный комплекс "Экстрим-Крым", комплексный кемпинг, школу парусного спорта, дайв-центр, спортивные объекты для экстремальных видов спорта. В этом же регионе построят спортивно-оздоровительный дайв-комплекс "Тарханкут". В селе Межводном инвестор представил проект спортивно-развлекательного клуба "Спорткайткэмп". В Симферополе планируется реализовать еще три проекта: спортивно-оздоровительный комплекс "Нельсон" с аквапарком, спортивный центр с кафе и автопарковкой, а также многофункциональный спортивный комплекс, в Симферопольском районе, в поселке Николаевка, - спортивно-оздоровительный комплекс с аквапарком Gold, в селе Живописном того же района - специальный стрелковый комплекс. В Алуште инвестор планирует провести реконструкцию спортивно-оздоровительного центра "Студенческий", в Алупке запланировано строительство футбольного центра с гостиничным комплексом, в Керчи появится бассейн, спортивный комплекс с теннисными кортами, футбольным полем и двумя полями для мини-футбола.

- Спорт - новое направление для развития крымской экономики, - говорит генеральный директор Корпорации развития РК Николай Сапрунов. - Поскольку спорт долгое время был отраслью исключительно государственной, сегодня в нем задействовано только около 4 - 4,5 процента предпринимателей в России. Но этот невысокий показатель дает хорошую перспективу роста в ближайшем будущем, за счет так называемого эффекта низкой базы. Нам необходимо работать над развитием доверительных отношений между властью и бизнесом, в том числе для реализации проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) в спорте.

Минспорта РФ разработало широкий спектр мер поддержки спортивных проектов ГЧП. В 2018 году на субсидии в этой сфере выделено 300 миллионов рублей, столько же планируется выделить и в следующем.

- Бизнесу должно быть интересно работать с государством над созданием спортивных объектов, - считает он. - Поддержка помогает вызвать этот интерес и сделать сотрудничество взаимовыгодным и комфортным.

Кстати

По данным на март 2018 года, в малом бизнесе России работает 2,9 миллиона предприятий (включая микропредприятия), в которых трудоустроены почти 12 миллионов человек. При этом в Крыму зарегистрировано почти 88,3 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства с 221,6 тысячи работников (24,6 процента). Сектор малого и среднего предпринимательства дает 30,3 процента валового регионального продукта, производя товаров почти на 316 миллиардов рублей.