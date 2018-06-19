Птица стала причиной выброса пламени из двигателя самолета

Птица попала в двигатель и стала причиной выброса пламени из реактивного сопла самолета А319 при заходе на посадку. Борт совершал рейс FV1007 из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону и при снижении произошло нарушение штатной работы одного из двигателей. Такой предварительный анализ был сделан в авиакомпании "Россия".

Посадка лайнера произошла в штатном режиме. Во время приземления самолета в аэропорту Ростова-на-Дону тревогу не объявляли. Информация о пожаре, якобы произошедшем в двигателе, не соответствует действительности, отметили в авиакомпании.

В Росавиации также подтвердили, что безопасности полета ничего не угрожало. Но Международная организация гражданской авиации (ИКАО) такой случай рассматривает как "инцидент", как и в гражданской авиации России, поэтому Росавиация проведет расследование с участием всех заинтересованных сторон, включая разработчика и изготовителя двигателя.