Ростовчан пригласили вступить в брак в день трех восьмерок

Администрация Ростова-на-Дону предлагает парам, собирающимся пожениться, зарегистрировать брак в день счастливого сочетания чисел.

Такой день намечается восьмого августа этого года, так как дата состоит из трех восьмерок - 08.08.2018. Считается, что такое число супруги точно никогда не забудут.

- По нумерологии восьмерка - символ бесконечности. А сочетание сразу трех восьмерок сулит долгую и счастливую семейную жизнь, - завлекают влюбленных сотрудники Кировского городского отдела ЗАГС.

Чтобы зарегистрировать брак восьмого августа, документы необходимо подать 26 июня. Предыдущие "счастливые дни" для вступающих в брак были седьмого июля 2007 года и восьмого августа 2008 года. В эти даты желающих официально создать семью было намного больше, чем обычно.