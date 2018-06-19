Шойгу проверил ход строительства военного технополиса в Анапе

Сегодня министр обороны России Сергей Шойгу побывал в Анапе, где ведется строительство военного инновационного научного центра "ЭРА".

Технополис, который возводится по поручению главы государства, без всякого преувеличения сравнивают со "Сколково" и даже Кремниевой долиной. Здесь в ближайшие месяцы приступят к работе молодые ученые и те, кто отлично зарекомендовал себя на службе в научных ротах. Причем смогут это делать в тесном сотрудничестве с крупнейшими научно-исследовательскими институтами, вузами и предприятиями страны. Как отметил министр, создание подобного комплекса в структуре минобороны обусловлено постоянной сменой технологий и появлением новых IT-решений, и центр позволит создать базу прорывных технологий.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь главы ведомства Россияна Марковская, технополис будет заниматься решением научно-технологических проблем поиска, создания, оценки и внедрения прорывных военных и двойных технологий, в том числе с учетом разработок в области искусственного интеллекта, обеспечивающих реализацию военно-технического задела в производство продукции военного и двойного назначения. Также ВИТ призван работать над сокращением сроков создания новых образцов ВВСТ и технологий их изготовления.

Сейчас на территории свыше 17 гектаров завершается строительство первой очереди. В эти дни подходит к завершению обустройство двух жилых девятиэтажных блоков для операторов научной роты. Жить будущие резиденты станут в комнатах по два человека, обставленных кроватями и шкафами, с рабочим местом и санузлом. К их услугам - спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном и тренажерный зал, а также площадки активного отдыха.

Во время осмотра будущего военного инновационного технополиса "ЭРА" Сергей Шойгу распорядился, чтобы все объекты были сданы в срок - к сентябрю нынешнего года.

- Могу отметить, что в целом работы укладываются в график, но вместе с тем необходимо принять меры, чтобы ликвидировать узкие места в строительстве технополиса, - сказал Сергей Шойгу. - Готовность объекта составляет 45 процентов. Выполняются работы по реконструкции внутренних помещений и монтаж инженерных комуникаций. Уже в конце июля 198 операторов научных рот перебазируются в центр "ЭРА". Строительство научно-исследовательского корпуса с лабораториями, а также еще одного жилого блока с оздоровительным центром завершится в августе.