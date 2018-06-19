Третий год подряд пчеловоды юга России фиксируют снижение численности пчел. Эти крайне нужные для биоценоза насекомые вымирают из-за отравления химикатами и стремительного распространения болезней, говорят эксперты. Если государство не начнет жестко контролировать отрасль, это грозит экологической катастрофой, которая больно ударит по всему сельскому хозяйству региона.

Главная проблема не в том, что из-за вымирания пчел люди останутся без меда. По расчетам экологов, треть всего продовольствия человечество получает от растений, которые опыляют насекомые. И около 85 - 90 процентов этой работы делают пчелы. Известно и высказывание, якобы сделанное Эйнштейном, что если на Земле исчезнут пчелы, то вскоре не станет и людей. Даже если эта цитата - миф, то все равно влияние пчел на сельское хозяйство России и мира сложно переоценить. Тем не менее, по данным Всемирного фонда защиты пчел (WSBF), еще в конце 2000-х годов в Европе каждую зиму пчелиные колонии уменьшались на 20 процентов, а в США - на 30 - 35. В России такой статистики вообще не ведется, и есть все основания думать, что ситуация гораздо хуже.

- Основная причина гибели пчел - это применение сверх- сильных пестицидов. Европейцы сегодня активно принимают законы, которые ограничивают применение такой агрохимии. В России же об этом не говорят, а те ветеринарные законы, которые есть, не исполняются, - говорит глава общественной организации Союз пчеловодов Дона Александр Железняков.

И приводит пример, когда в прошлом году владелец одной крупной пасеки в Ростовской области лишился более 50 пчелосемей из-за того, что соседнее сельхозпредприятие без предупреждения распылило вблизи его передвижной пасеки на колесах пестициды. Несмотря на то что взаимосвязь событий была всем очевидна, пчеловод не смог добиться никакой компенсации и разорился. А недавно с похожей историей в редакцию "РГ" обратился пчеловод Роман Киселев из Неклиновского района Ростовской области. По его словам, несколько лет назад местное сельхозпредприятие в нарушение всех санитарных норм и законов разбило вблизи поселка сад для промышленного выращивания фруктов. И начало применять огромные дозы агрохимии для протравливания деревьев.

- Поначалу мы обратились к главе предприятия, но он и слушать не стал: мол, плевать я хотел на ваших пчел. Обращался несколько раз в администрацию района - тоже без толку. Мне намекают, что производство фруктов важнее меда. И не понимают, что без пчел не будет ни яблок, ни других овощей и фруктов! - негодует Киселев. - И главное, почему никто не несет ответственности по закону? Почему не работает областной закон "О пчеловодстве"?

- К сожалению, наша законодательная неразбериха и безответственность чиновников на местах приводит к таким печальным последствия. До революции российский мед, перга и маточное молочко поставлялись во все императорские дворцы Европы. У нас прекрасный климат, большие территории, разные природно-климатические зоны, которые могут дать десятки различных сортов меда. Но все это богатство мы не используем, - сетует Железняков.

Как ранее отмечал эксперт в интервью "РГ", в прошлом году к российским производителям обратились французские кондитеры с предложением о поставках еженедельно 200 тонн российского меда. Фактически речь шла о контракте на несколько миллионов евро. Однако запрещенные ядохимикаты были обнаружены во всех 60 пробах. В результате ни один российский производитель не смог заключить контракт. По словам эксперта, властям не нужно изобретать велосипед. Если за основу взять законодательство ЕС и добиваться его исполнения, уже через несколько лет все пчеловоды смогли бы перейти на "экологическое" оборудование и к 2022 - 2024 году выйти на глобальный рынок с самым конкурентным медом в мире.

Как у соседей

В прошлом году Украина увеличила экспорт пчел, мотыльков и пауков. Примерно 55 тонн насекомых поставлено в европейские страны, при этом в Россию украинские животноводы поставили 141 тонну пчел. По словам экспертов, их успехи связаны с тем, что несколько лет назад президент страны Виктор Ющенко ввел европейские стандарты производства пчеловодческой продукции, которые открыли для них огромный рынок. Причем это касается не только пчел и шмелей, но и продукции пчеловодства: меда, перги и маточного молочка.