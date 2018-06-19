Турист спас ребенка в Крыму на Ай-Петри

На горе Ай-Петри турист нашел ребенка. Спасатели отравили его в безопасное место.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Республике Крым.

- Ребенка 2007 года рождения нашли в районе водопада Учан-Су. Вместе с родителями он приехал из Ленинградской области. В медицинской помощи не нуждался, - сказано в сообщении.

Отец найденного мальчика сообщил, что во время прогулки на плато сын пропал из виду.

В ГУ МЧС по РК напомнили, что перед походом в горы нужно зарегистрировать туристическую группу в службе спасения.