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19.06.2018 21:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Участники регаты в Крыму нарушили режим госгарницы

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Пять участников парусной регаты, проходящей у берегов Крыма, допустили нарушения в ходе яхтенной гонки. Российские пограничники привлекли капитанов этих судов к административной ответственности.

Фото: Владимир Пасякин/ РГ
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Капитаны пяти яхт не подали своевременное уведомление о выходе в море. Кроме того, один из иностранных участников покинул пределы 12-мильной зоны территориальных вод. Несмотря на это, пограничники решили не останавливать этап гонки у крымского побережья, и приняли меры к нарушителям только после их прибытия в порт назначения Балаклаву. Об этом сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Крыму.

В отношении нарушителей пограничного режима составлены административные протоколы по части 1 статьи 18.3 КоАП РФ (нарушение пограничного режима в территориальном море и во внутренних морских водах Российской Федерации). Еще один административный протокол составлен в отношении капитана, вышедшего за пределы 12-мильной зоны. К нему применена часть 1 статьи 18.1 КоАП РФ (нарушение режима государственной границы Российской Федерации).

Учитывая массовый характер нарушений, пограничники решили провести разъяснительную беседу с организаторами гонки.

Ежегодно у берегов Крыма проходят несколько масштабных парусных яхтенных регат регионального и всероссийского уровня. Их участников и самих соревнований становится все больше. Крым намерен стать международным центром яхтенного спорта и туризма на юге России. В этой связи, знание организаторами гонок юридических требований к условиям их проведению, становится обязательной нормой.

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