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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Секрет в коробочке

Ученые юга начали эксперимент по промышленному выращиванию хлопка
Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Российская газета - Экономика Крыма №7594 (131)
Министерство сельского хозяйства России оценивает Крым как потенциально пригодный регион для выращивания хлопчатника наряду с Астраханской и Волгоградской областями. О плантациях "белого золота" речь пока не идет, но ученые НИИ сельского хозяйства республики начали первые опыты по акклиматизации этой культуры в Крыму.
Фото: depositphotos.com
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Во времена СССР хлопок уже выращивали в регионе, но в 1950-х годах дешевое сырье из Средней Азии вытеснило эту культуру с полуострова. Советские текстильные комбинаты перерабатывали до миллиона тонн хлопка-сырца из Узбекистана, Таджикистана и Туркмении. Возрождение отечественного хлопководства началось во второй половине 1990-х годов в дельте Нижней Волги. Однако собственной отраслевой программы хлопководство так и не удостоилось, хотя такие попытки были. Причина все в том же дешевом доступном среднеазиатском сырье.

Тем не менее ситуация очень скоро может измениться, поскольку Ташкент, Душанбе и Ашхабад взяли курс на отказ от экспорта хлопкового сырья. Об этом на всероссийском агрономическом совещании рассказал директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Мисельхоза РФ Петр Чекмарев.

- Я только что вернулся из Узбекистана. Через три года мы хлопка из этих регионов не получим: у них активным образом ведется строительство перерабатывающих комбинатов, и они ни одной тонны хлопка нам не продадут, - сообщил Чекмарев.

В этой связи Россия берет курс на ускоренное возрождение отечественного хлопководства. Хлопок - влаголюбивая культура. При условии восстановления имеющихся и строительства новых мелиоративных систем максимальная площадь возделывания хлопчатника в России оценивается в 221,54 тысячи гектаров. Из них 47,44 тысячи гектаров планируется засеять в Астраханской и 10 тысяч - в Волгоградской области, 120 тысяч гектаров в Ставропольском крае, 34,1 тысячи - в Калмыкии и 10 тысяч в Крыму. В этом списке полуостров неслучайно назван последним - из-за дефицита влаги для полива.

Фото: Сергей Винник/РГ
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- По количеству солнечных дней, да и вообще по климату Крым подходит для выращивания хлопка. Но проблема с водой, - рассказал "РГ" Петр Чекмарев. - Поэтому мы начали с Астрахани и Волгограда, поскольку они находятся на берегу Волги и у них доступ к воде безграничный. В этом году 100 - 200 гектаров хлопка будет посеяно в РФ.

Между тем ученые уже начали экспериментировать с акклиматизацией хлопка к условиям полуострова. Опытные участки расположились на землях НИИ сельского хозяйства Крыма.

- Это абсолютно новая для нас культура. Не просто ее завести и посеять, изучить технологию, - рассказала "РГ" заместитель директора НИИ по науке Людмила Радченко. - Она требует специальную технику, прежде всего уборочную. Пока о разведении хлопка в Крыму говорить сложно, но интродукцию мы начали.

Ученые заложили два экспериментальных участка: один на орошении, другой на суходоле. Семена предоставила Прикумская опытная станция семеноводства, с которой специалисты Крыма давно и тесно сотрудничают. По количеству осадков Ставропольский край очень схож с полуостровом, поэтому выведенные там засухоустойчивые сорта отлично подходят для климатической зоны Крыма.

Фото: Пресс-служба Республики Крым
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- Коллеги занимаются селекцией хлопка и предоставили нам один свой сорт, чтобы мы хотя бы попробовали его интродуцировать, - говорит Людмила Радченко. - Один поливной участок у нас в селе Укромном, еще полгектара посеяли на суходоле в Клепинине. Всходы появились, хотя и не совсем дружные.

Если эксперименты с акклиматизацией сортов ставропольской селекции окажутся успешными, Крым может получить еще одну перспективную аграрную отрасль. Сегодня на российском рынке тонна среднеазиатского сырья, в зависимости от типа и сорта, оценивается в 1500 - 2000 долларов США. На межконтинентальной бирже ICE фьючерсы на хлопок за 100 фунтов в мае колебались в пределах 81,26 - 94,48 доллара США.

Справка "РГ"

Впервые хлопок в Крыму начали сеять в 1790 году на Керченском полуострове. Однако на научной основе этой культурой лишь в середине XIX века занялся исследователь Николай Раевский. Его экспериментальные плантации находились в Партените. После нескольких лет исследований Раевский написал труд "Руководство к разведению хлопчатника с применением культуры его к климату и почве Крымского полуострова". Но и это были усилия лишь одного энтузиаста. По-настоящему хлопком в Крыму занялись только в 1920-х годах прошлого века. Накануне Великой Отечественной войны и некоторое время после нее посадки хлопка доходили до 50 тысяч гектаров. После возвращения из депортации крымских татар было еще несколько попыток возродить производство хлопка в Крыму. В частности, на землях Сакского района этим не без успеха занимался фермер Зарем Урусбиев. Однако без государственной поддержки хлопководство со временем было свернуто.

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