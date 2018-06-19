Власти Астраханской области решили весьма странным образом бороться с выпускниками-дебоширами. Чтобы выпускной вечер прошел без эксцессов, в регионе приняли решение - отказать в поступлении в вузы тем, кто плохо себя проявит во время праздника. Столь странное нововведение, нарушающее федеральный закон, согласовано советом ректоров вузов региона с другими структурами на совещании по обеспечению правопорядка и региональной антитеррористической комиссии.

На какие только безумные поступки не готовы выпускники школ, пьянеющие только от мысли грядущей новой жизни. Фото: REUTERS

- Вузы во время уже нынешней приемной кампании будут отклонять заявления о поступлении от абитуриентов, которые совершили административные правонарушения, - сообщили "РГ" в правительстве региона.

Хотите верьте, хотите нет... Но отныне даже не чиновник, а чужой дядя будет определять судьбу подростка. От ворот поворот дадут при поступлении в вуз каждому, кто плохо себя проявит во время праздника.

Оставим в стороне правовую сторону решения. Хотя тут вопросов немало. Кто будет определять проступок подростка? Полиция? Суд? Директор школы? Общественный совет?.. Чиновник?.. Или достаточно одной "малявы": он, дескать, нехороший, сквернословил, обнимался и приставал к однокласснице?..

И ответов на них нет. Как, впрочем, и законов, по которым бы подростку запрещалось бы поступать учиться в вузы, получать высшее образование. Ведь насколько известно, прием на обучение в высшие учебные заведения проводится на основании оцениваемых по стобалльной шкале результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ), которые признаются в качестве результатов вступительных испытаний, или по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией высшего образования самостоятельно в случаях, установленных порядком. И нигде не сказано, отмечу, что поводом для отказа абитуриенту может быть его плохое поведение. Наконец, абитуриентов вузы выбирают вовсе не по оценкам за поведение, а по результатам ЕГЭ - это знания человека, полученные за одиннадцать лет учебы.

Поэтому хотелось поговорить о здравом смысле. Почему он вдруг изменил преподавателям, директорам школ, чиновникам от образования и даже правоохранителям? Почему вдруг у них всех отшибло память и они в одночасье забыли о своих подростковых поступках. Можно забросать меня камнями, но не поверю, что все они в семнадцать лет были белыми и пушистыми. И не шалили на выпускных вечерах...

Ну пусть даже это и так, соглашусь. Кто дал им право вот так цинично, хочу-не хочу, решать судьбу подростка, совершившего то ли по глупости, то ли из-за вспыхнувших эмоций, не подумавши, плохой поступок?

И тут трудно не согласиться с Виолеттой Черновой, мамой астраханского выпускника, которая решение местных властей назвала "просто бредовым".

На выпускников решили устроить практически фотоохоту. Их поведение планируют отслеживать по камерам видеонаблюдения

- Как можно ставить крест на будущем молодого человека из-за ошибки юности, - эмоционально говорит она. - От этого ж не застрахован никто!

Конечно, согласна, что дети должны вести себя прилично. Но, может, надо было придумать наказание для родителей ребенка, допустивших проступок?

Может надо поставить вопрос об ответственности школьных преподавателей? Правда, они от этого постарались сразу "отмазаться" и перевести стрелки на тех же несчастных родителей. Лариса Рахманова, директор школы N 13, заявила корреспонденту "РГ":

- У нас 17 выпускников в этом году. Школа несет ответственность за учеников до момента вручения аттестата. За то, что происходит после его получения, в ответе родители.

Разбираясь в ситуации, мне все же удалось выяснить , что помрачение здравого смысла произошло не случайно. Просто сторонником нововведения является сам губернатор региона Александр Жилкин. По его мнению, столь жесткие меры - вынужденные. Подавляющее большинство выпускников, считает он, все же цивилизованно прощается со школой. Но среди них находятся и такие, кто отмечает выпускной "по-особенному". И вот на них надо воздействовать.

"По-особенному" - это когда компании выпускников, которые, встречая первый в своей жизни рассвет после окончания школы на набережной Волги, перетащили лавочку через ограждение и под нецензурную брань сбросили ее в реку. Или когда в Трусовском районе нахулиганили на Аллее славы...

Подобные факты в конце июня повторяются из года в год. И если это считать проблемой, то как ее можно решить?

- Как-то раз, прилетев из командировки, по дороге из аэропорта домой я наблюдал, как толпы подвыпивших выпускников спокойно разгуливали по городу, и никому до них не было дела, - возмущается Александр Жилкин.

И в его словах, кажется, и было решение проблемы: "И никому до них не было дела". Значит, надо сделать так, чтобы выпускники школ не были брошены на произвол судьбы. И у властей региона тут целый арсенал средств: и работа с родителями, и с коллективами школ, и правоохранителями, которые просто должны усилить патрулирование во время проведения выпускных вечеров возле школ, кафе и, особенно, в традиционных для гуляний молодежи местах - на набережной Волги, Комсомольской набережной, площади Ленина, Лебедином озере, в парке "Аркадия".

Нет же, местные власти проявили "командный дух" и взялись за подростков, начали, как и принято у нас, чистить рыбу с хвоста. На выпускников решили устроить практически фотоохоту. Их поведение планируют отслеживать по камерам видеонаблюдения, установленным в рамках программы "Безопасный город" во всех общественных местах. И когда нарушения общественного порядка будут зафиксированы, выявить виновных не составит труда. Говорят, эти факты станут серьезным основанием лишить таких абитуриентов права приема в астраханские вузы.

Нововведение это, заметим, касается почти пяти тысяч выпускников астраханских школ.

мнения

Евгений Галдаев, директор школы N 112, Ростова-на-Дону:

- Подобное решение незаконно. Это попросту дискриминация абитуриентов. Если человек совершит административное или уголовное правонарушение, то отвечать он должен в соответствии с законом. Но как это связано с образованием? Не будучи студентом, абитуриент еще не подлежит действию устава образовательного учреждения, а следовательно, не может получить отказ в принятии документов. Также к нему не может быть применено никаких санкций, противоречащих действующему федеральному законодательству. Даже если в нем есть пункт о возможном отчислении надебоширивших студентов.

Ирина Черкасова, уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области:

- Право на образование урегулировано Конституцией, федеральным законом об образовании. В приемную комиссию вуза имеет право подать документы любой гражданин, имеющий соответствующее образование. Затем на конкурсной основе происходит формирование студенческого корпуса. В каждом отдельно взятом вузе есть правила приема, но они ни в коем случае не должны противоречить действующему законодательству. Отказ в приеме документов в вуз из-за плохого поведения на школьном выпускном не законен.