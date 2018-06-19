В РК ответили на слова Кравчука о возвращении Крыма на Украину

Крымчане не позволят полуострову вернуться на Украину. Об этом сообщил RT со ссылкой на зампредседателя комитета Госсовета РК по межнациональным отношениям Юрия Гемпеля.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук предположил, что Россия может добровольно вернуть полуостров. Он считает, что Россия не сможет экономически вытянуть полуостров.

По словам Гемпеля, подобные "сомнительные заявления" звучат довольно часто.

- Мы на это не обращаем внимания. Удивляет, что Кравчук достаточно опытный политик, который мог бы делать более взвешенные заявления. Крым развивается очень динамично. Обсуждать возвращение некорректно, крымчане этого не позволят.