Новости

Кот-оракул ЧМ-2018 Ахилл предсказал победу России над Египтом 12:40
Башкирия и Беларусь станут совместно обучать лесников 12:40
Пациентов, скончавшихся в психинтернате ЕАО, лечили с нарушениями 12:36
"Личный кабинет" налогоплательщика стал доступен по отпечатку пальца 12:32
Жителя Челябинской области подожгли на улице неизвестные 12:29
Синоптики пообещали жару на игре Уругвай - Саудовская Аравия 12:26
Турция пообещала найти альтернативу американским истребителям F-35 12:25
Китайских болельщиц до стадиона в Волгограде подвезла полиция 12:05
Турист спас ребенка в Крыму на Ай-Петри 12:00
В профсоюз Владивостока обратились "застрявшие" в КНР моряки 12:00
В Хакасии ребенок получил ожоги на несанкционированной свалке 11:55
В РК ответили на слова Кравчука о возвращении Крыма на Украину 11:45
Пушков ответил Кравчуку на слова о возврате Крыма Украине 11:41
В Беларуси пройдет международный ретро-пробег на байках 11:40
НАК выработал дополнительные меры по противодействию терроризму 11:40
ФСБ задержала в Москве брата экс-главы Дагестана 11:38
В Австралии усыпили самую старую на Земле самку орангутанга 11:33
Гризманн на базе ЧМ-2018 подписал новый контракт с "Атлетико" 11:29
Видео: Новосибирцы зависли вниз головой на сломанном аттракционе 11:25
Опрос: Россияне ждут улучшения отношений с Западом в течение шести лет 11:17
На Колыме женщина попыталась похитить 1,5 кг золота в сапоге 11:12
В Ростове экс-главу сельсовета осудили за содействие терроризму 11:07
Полиция раскрыла подробности гибели рэпера XXXTentacion 11:06
Уфимский лицеист изобрел приложение для глухонемых 11:00
Новый корабль-разведчик "Иван Хурс" завершил госиспытания 11:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
21 июня "РГ-Неделя" опубликует "Полезную книжку" о пенсионной реформе
21 июня "РГ-Неделя" опубликует "Полезную книжку" о пенсионной реформе
Россия - Египет. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
Россия - Египет. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
19.06.2018 11:45
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В РК ответили на слова Кравчука о возвращении Крыма на Украину

Текст: Семен Тихий (Симферополь)

Крымчане не позволят полуострову вернуться на Украину. Об этом сообщил RT со ссылкой на зампредседателя комитета Госсовета РК по межнациональным отношениям Юрия Гемпеля.

Фото: depositphotos.com
В Крыму сравнили западные санкции с автомобилем без тормозов

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук предположил, что Россия может добровольно вернуть полуостров. Он считает, что Россия не сможет экономически вытянуть полуостров.

По словам Гемпеля, подобные "сомнительные заявления" звучат довольно часто.

- Мы на это не обращаем внимания. Удивляет, что Кравчук достаточно опытный политик, который мог бы делать более взвешенные заявления. Крым развивается очень динамично. Обсуждать возвращение некорректно, крымчане этого не позволят.

Главное сегодня

Салах рассказал, что готов к матчу с Россией
Нефть дешевеет на данных о возможном увеличении добычи в рамках ОПЕК+
Пекин подтвердил приезд Ким Чен Ына
Птица стала причиной выброса пламени из двигателя самолета
"Желтый" уровень опасности объявлен в Москве из-за ветра