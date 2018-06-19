В Ростове экс-главу сельсовета осудили за содействие терроризму

В Ростове-на-Дону Северо-Кавказский окружной военный суд признал бывшего главу села Кучерла Ставропольского края виновным в финансировании террористической организации. Решением суда ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строго режима.

Как сообщила "РГ" пресс-секретарь суда Алена Катькало, в ходе судебного следствия было установлено, что экс-глава Кучерлинского сельсовета, используя авторитет своей должности, убедил некоего жителя поселка Шарахалсун выучить арабский язык в исламском центре "Маркас" в Каире, а потом пройти обучение в полевом лагере подготовки боевиков в Сирии. Вербовка продолжалась около одного года, и зимой 2015 года селянин согласился.

Подсудимый купил завербованному им адепту авиабилет в Египет, а затем около года ежемесячно переводил "стипендию" - около 10 тысяч рублей. Летом 2015 года житель Ставрополья выехал в Сирию, где прошел обучение в лагере подготовки боевиков. В марте 2016 года он вернулся в Россию, где и был задержан правоохранителями.

Обвинитель просил назначить экс-главе сельсовета наказание в виде девяти лет лишения свободы и штраф в размере 600 тысяч рублей, но суд ограничился восемью годами колонии строго режима.