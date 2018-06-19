В Ростове провели уникальную операцию по пересадке печени

Ростовские медики успешно пересадили печень по сложной технологии "in situ сплиттинга". Операция прошла в центре хирургии и координации донорства Ростовской областной клинической больницы, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Особенность операции заключается в том, что печень разделяется на две половины непосредственно в организме донора. Причем этот процесс происходит при сохранении кровообращения разделяемого органа. Затем полученные таким образом фрагменты были пересажены взрослым больным из территориального листа ожидания, которые нуждались в трансплантации.

В операции по пересадке были задействованы 16 хирургов, шесть анестезиологов-реаниматологов, врачи ультразвуковой и лабораторной диагностики, шесть операционных сестер и другой персонал. Сложный процесс проходил одновременно в трех операционных и длился около 20 часов.

Сейчас пациенты чувствуют себя удовлетворительно. Они получают необходимую медицинскую помощь.

Кстати, в России с 2014 года было проведено лишь несколько таких операций. До недавнего времени только три медучреждения могли использовать технологию "in situ сплиттинга".

Как отметила министр здравоохранения региона Татьяна Быковская, программа трансплантологии Ростовской областной клинической больницы является одной из самых молодых в стране, а сама больница стала четвертой в России и второй (после Новосибирска) среди региональных клиник, которые имеют техническую возможность и высококвалифицированный персонал для проведения сплит-трансплантации печени.