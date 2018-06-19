В Сочи в своем доме нашли тело экс-прокурора Центрального района

В Сочи в своем доме обнаружили тело бывшего прокурора Центрального района.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Как выяснилось, умершего нашла его жена. Она и вызвала медиков, а также сотрудников полиции. Однако, прибывшие на место врачи констатировали смерть мужчины.

Тем временем, на официальном сайте прокуратуры Краснодарского края появились соболезнования родным и близким экс-прокурора.