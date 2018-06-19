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19.06.2018 10:05
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На Ямале будут развивать изгородное и таежное оленеводство

Текст: Елена Панова
Принципиально новые подходы развития оленеводства в округе были представлены на Совете глав муниципалитетов Ямала, который в Салехарде провел врио губернатора округа Дмитрий Артюхов. Восстановление продуктивности пастбищ, регулирование численности поголовья северных оленей, сохранение традиционного образа жизни коренного населения Севера - эти направления стали основой для проектов, разработанных для разгрузки тундровой зоны Ямала. Обозначено три пилотных проекта: первый - создание "Оленеводческого парка" путем объединения ресурсов четырех муниципальных оленеводческих предприятий. Второй - развитие в округе таежного оленеводства и изгородного содержания оленей. Третий - увеличение заготовок оленины.
Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

- Переход на изгородное содержание оленей - один из приоритетных вариантов стабилизации отрасли в регионе. Круглогодичное использование оленьих пастбищ, расположенных в северотаежной зоне округа, является одним из способов снижения нагрузки на тундровые территории, при этом оптимальной является организация выпаса при помощи изгородных сооружений с соблюдением пастбищеоборота, - подчеркнул первый заместитель губернатора автономного округа Алексей Ситников.

Фото: depositphotos.com
На Ямале привьют больше 600 тысяч оленей

С развитием изгородного оленеводства связан ряд пилотных проектов, которые будут реализованы на Ямале в ближайшие годы. В частности, перевод оленеводческой бригады муниципального предприятия Ямальского района в лесную зону Надымского района, а также организация изгородного содержания в южной части полностью заполярного Тазовского района. Рабочая группа рассмотрела планы по реализации этих проектов, представленные муниципальными образованиями. Заведующий сектором агропромышленного комплекса администрации Надымского района Валерий Езынги рассказал, что территория готова принять на круглогодичный выпас часть стада Ямальского района. По предварительным данным, на выпас в район в перспективе сможет перейти около десяти тысяч животных.

В южной части Тазовского района уже подобрана подходящая для этих целей территория - в районе реки Юредей-Яха, недалеко от поселка Новозаполярный. Как рассказал исполнительный директор Союза оленеводов ЯНАО Тимур Акчурин, в реализации проекта примет участие община "Садэй-Яхинская", на начальном этапе планируется построить 40 километров изгороди, за которой будет пастись около 500 оленей.

Рассмотрены и некоторые нюансы, в частности, особенности закрепления для этих целей земельных участков в лесной зоне округа. В качестве одного из источников финансирования проектов планируется грантовая поддержка. "Подготовлен проект постановления правительства автономного округа "Об утверждении порядка предоставления грантов на развитие агропромышленного комплекса". Проект предусматривает в том числе госпомощь в строительстве заграждений и необходимых производственных объектов, в приобретении техники", - отметил заместитель начальника управления развития агропромышленного комплекса и сельских территорий департамента АПК, торговли и продовольствия ЯНАО Андрей Ревнивых.

Справка "РГ"

На Ямале насчитывается свыше 700 тысяч голов домашних северных оленей. Из них 7 процентов оленей содержится в государственной и муниципальной собственности, 34 % в коллективно-частной и частной собственности, а в личных хозяйствах оленеводов, которых в округе сегодня 3370, - почти 60 процентов оленей.

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