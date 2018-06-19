Какие вопросы задают болельщики ЧМ сотрудникам кол-центра на Урале

- Шквал звонков обрушивается накануне матча. Ближайший будет 21-го июня, так что 20-го здесь будет жарко, - делится руководитель кол-центра Алексей Кислов. - Люди спрашивают, как добраться до стадиона, уточняют, что они могут взять с собой, а что - нет, выясняют, хорошо ли им будет видно поле с их места на трибуне. Местных жителей беспокоит, как они смогут пройти или проехать к своим домам вблизи стадиона. А после матча звонят те, кто пытается разыскать потерянные вещи.

На удивление много вопросов поступает о том, как попасть на стадион маломобильным болельщикам. Люди интересуются, есть ли лифты для колясочников, пустят ли на трибуны человека с тростью, можно ли будет взять с собой лекарства и принять их во время игры. Иногда переводчики кол-центра приходят на помощь специалистам экстренных служб или чиновникам. Например, был случай, когда они помогли уругвайцу, потерявшему паспорт, пройти все необходимые процедуры установления личности в УФМС.

Бывают и забавные обращения. Например, у болельщиков из Египта охрана забрала флаг. На следующий день они звонили в кол-центр и спрашивали, как его можно получить назад. Специалист объяснил: забирайте в камере хранения, он там. Но гости, сославшись на то, что они уже в аэропорту, просили привезти флаг туда. Арабы спрашивали, где поесть халяльной еды. Им посоветовали несколько ресторанов на Вайнера и Малышева, которые, по словам переводчика с арабского, "любой живущий в городе мусульманин знает". А один австралиец позвонил среди ночи и попросил оператора заказать ему воду в номер.

- Как-то в пересменку, в 11 часов вечера, позвонил египтянин. Он выбрал английский язык в меню, и я ответила на звонок, - поделилась своей историей сотрудница кол-центра, магистрантка гуманитарного института УрФУ Анна Тонкова. - Он стал рассказывать, что не может попасть в квартиру, которую арендовал и оплатил: ему попросту не открыли дверь. Позвонить в кол-центр ему помог консъерж. Я перевела звонок на своего коллегу, владеющего арабским, и мы вместе пытались придумать, как быть. Вдруг мужчина оборвал звонок, сказав, что ему хотят помочь, и что он перезвонит, если что. Он не позвонил, я переживала всю ночь, а утром узнала, что его приютили жильцы того дома, где он хотел поселиться.

- В другой раз обратились спасатели: туристка позвонила на номер 112, но диспетчеры не смогли понять, на каком языке она говорит. Оказалось, на испанском. Девушка заплутала в центре и просила подсказать ей, как доехать до стадиона, хотя была от него в паре кварталов, у Пассажа. Мы рассказали ей, как дойти пешком, - рассказала переводчица Ольга Кокорина.

Кол-центр работает ежедневно и круглосуточно. Сотрудники - всего около 50 человек - дежурят в три смены. Все они либо профессиональные переводчики, либо иностранные студенты - носители языка. В тот день, когда мы пришли в диспетчерскую, таких было двое - иорданец Малек, первокурсник стройфака УрФУ, и колумбиец Себастиан, готовящийся к поступлению в химико-технологический институт того же вуза.

Всего в смене по семь-восемь человек, каждый из которых отвечает на звонки на своем языке: английском, французском, немецком, испанском, китайском, японском, арабском или русском. Когда турист звонит по многоканальному телефону, робот на семи языках предлагает ему выбрать нужный. Так звонящий и связывается со своим оператором.

Кол-центр будет работать в Екатеринбурге до 16 июля.

На заметку

Номер городского многоканального кол-центра для туристов +7(343)304-3000.