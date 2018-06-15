Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Прямой эфир Календарь/Результаты Участники Стадионы
15.06.2018 17:00
Рубрика: Спорт

Уругвай обыграл Египет во втором матче чемпионата мира

Уругвай победил Египет во второй встрече чемпионата мира - 1:0. Единственный мяч забил Хосе Мария Хименес. Эти команды являются соперниками российской сборной по группе "А".
Текст: Артур Нанян

Первый тайм матча в Екатеринбурге получился не самым зрелищным. Уругвайцы больше контролировали мяч, но создали лишь один опасный момент. Но какой! На 24-й минуте главная звезда двукратных чемпионов мира Луис Суарес умудрился не попасть по пустым воротам из убойной позиции. Кажется, сам форвард "Барселоны" не поверил, что он промахнулся.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Черышев о дубле в матче открытия ЧМ-2018: Я даже не мечтал о таком

Что касается египтян, то "фараоны" редко атаковали, в основном сосредоточившись на обороне. Ничего удивительного в такой тактике не было, поскольку лидер команды Мохамед Салах провел весь матч на скамейке запасных. А звезд такого уровня в составе Египта, как, впрочем, и в большинстве других сборных, нет.

Во втором тайме уругвайцы активизировались. Все тот же Суарес упустил два шикарных момента, чтобы открыть счет. Причем оба раза ему ассистировал Эдинсон Кавани. Сначала на 47-й минуте Луис вышел один на один с голкипером египтян, но пробил в него, а на 74-й минуте ворвался во вратарскую и не сумел ударить из выгодной позиции.

Ближе к концу встречи "фараоны" окончательно перешли на игру от обороны. Из опасных моментов у ворот "небесно-голубых" можно отметить разве что удар капитана египетской сборной Ахмеда Фатхи, с которым не без труда справился Фернандо Муслера.

Фото: REUTERS/Carl Recine
Победа России на первом матче ЧМ-2018 вызвала бурю в Сети

Уже на 88-й минуте уругвайцы упустили очередной шанс для взятия ворот. Это Кавани попал в штангу со штрафного, а оказавшиеся на добивании партнеры Эдинсона не смогли ударить по мячу. И все же "небесно-голубые" добились своего: уже на 89-й минуте отличился Хосе Мария Хименес, точно пробив головой после подачи со штрафного.

Следующий матч Египет проведет 19 июня. В соперниках у "фараонов" будет Россия. А Уругвай сыграет спустя сутки с Саудовской Аравией.

Новости чемпионата
Головин прокомментировал информацию об интересе "Барселоны" 18:37
Тренер сборной Египта допустил участие Салаха в матче с Россией 17:57
Игроков сборной Саудовской Аравии не накажут за поражение от России 16:27
МРТ подтвердила травму бедра у Алана Дзагоева 15:35
Соцсети о победе сборной России: Дзюба, как твои дела? 15:04
Марокко - Иран. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 18:00

Марокко - Иран. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 18:00

Матч Марокко - Иран - первая игра чемпионата мира, которая проходит в Санкт-Петербурге. К соперникам стоит присмотреться внимательно, ведь кто-то из них может встретиться и со сборной России в 1/8 финала

Египет - Уругвай. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 15:01

Египет - Уругвай. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 15:01

На "Екатеринбург-Арене" начался второй матч чемпионата мира по футболу 2018 года. Египет играет с Уругваем. Если уругвайцы считаются фаворитами группы А, то египтянам прочат соперничество с россиянами за вторую путевку в 1/8 финала

Победа России на первом матче ЧМ-2018 вызвала бурю в Сети 12:21

Победа России на первом матче ЧМ-2018 вызвала бурю в Сети 12:21

Сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0 в матче открытия чемпионата мира. Социальные сети отреагировали на победу нашей команды огромным количеством постов - как хвалебных, так и шуточных

Португалия - Испания. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 09:34

Португалия - Испания. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 09:34

Сегодня на стадионе "Фишт" в Сочи состоится матч между топ-сборными. На групповом этапе чемпионата мира-2018 сборная Португалии сыграет с Испанией. "РГ" проведет онлайн-трансляцию матча