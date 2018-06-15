Уругвай обыграл Египет во втором матче чемпионата мира

Первый тайм матча в Екатеринбурге получился не самым зрелищным. Уругвайцы больше контролировали мяч, но создали лишь один опасный момент. Но какой! На 24-й минуте главная звезда двукратных чемпионов мира Луис Суарес умудрился не попасть по пустым воротам из убойной позиции. Кажется, сам форвард "Барселоны" не поверил, что он промахнулся.

Что касается египтян, то "фараоны" редко атаковали, в основном сосредоточившись на обороне. Ничего удивительного в такой тактике не было, поскольку лидер команды Мохамед Салах провел весь матч на скамейке запасных. А звезд такого уровня в составе Египта, как, впрочем, и в большинстве других сборных, нет.

Во втором тайме уругвайцы активизировались. Все тот же Суарес упустил два шикарных момента, чтобы открыть счет. Причем оба раза ему ассистировал Эдинсон Кавани. Сначала на 47-й минуте Луис вышел один на один с голкипером египтян, но пробил в него, а на 74-й минуте ворвался во вратарскую и не сумел ударить из выгодной позиции.

Ближе к концу встречи "фараоны" окончательно перешли на игру от обороны. Из опасных моментов у ворот "небесно-голубых" можно отметить разве что удар капитана египетской сборной Ахмеда Фатхи, с которым не без труда справился Фернандо Муслера.

Уже на 88-й минуте уругвайцы упустили очередной шанс для взятия ворот. Это Кавани попал в штангу со штрафного, а оказавшиеся на добивании партнеры Эдинсона не смогли ударить по мячу. И все же "небесно-голубые" добились своего: уже на 89-й минуте отличился Хосе Мария Хименес, точно пробив головой после подачи со штрафного.

Следующий матч Египет проведет 19 июня. В соперниках у "фараонов" будет Россия. А Уругвай сыграет спустя сутки с Саудовской Аравией.