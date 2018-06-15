Египет - Уругвай. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018

Второй игровой день чемпионата мира по футболу начнется с матча Египет - Уругвай, который пройдет в Екатеринбурге.

Если уругвайцы считаются фаворитами группы А, то египтянам прочат соперничество с русскими за вторую путевку в 1/8 финала. Учитывая, что хозяева турнира показали в матче открытия, африканцам хорошо бы зацепить ничейку в игре с грозным Уругваем.

Многое будет зависеть от состояния главной звезды Египта - Мохамеда Салаха. После травмы в финале Лиги чемпионов весь Египет в предынфарктном состоянии следит за здоровьем Мо. Вроде врачи обещают подготовить нападающего к старту турнира, но окончательное решение об участии Салаха в первой игре будет принято за считанные часы перед матчем.

Что до Уругвая, то их основная задача - затратить как можно меньше усилий для попадания в плей-офф. А Луис Суарес должен постараться избегаться инцидентов подобных случаю четырехлетней давности. На чемпионате мира-2014 Суарес в решающей игре группового этапа укусил итальянца Джорджио Кьеллини и получил длительную дисквалификацию. 1/8 финала прошла без него, а уругвайцы уступили Колумбии и поехали домой.

Главным арбитром назначен голландец Бьерн Кейперс, стартовый свисток прозвучит в 15:00 по Москве, увидимся!