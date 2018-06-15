Египет - Уругвай. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
Второй игровой день чемпионата мира по футболу начнется с матча Египет - Уругвай, который пройдет в Екатеринбурге.
Если уругвайцы считаются фаворитами группы А, то египтянам прочат соперничество с русскими за вторую путевку в 1/8 финала. Учитывая, что хозяева турнира показали в матче открытия, африканцам хорошо бы зацепить ничейку в игре с грозным Уругваем.
Многое будет зависеть от состояния главной звезды Египта - Мохамеда Салаха. После травмы в финале Лиги чемпионов весь Египет в предынфарктном состоянии следит за здоровьем Мо. Вроде врачи обещают подготовить нападающего к старту турнира, но окончательное решение об участии Салаха в первой игре будет принято за считанные часы перед матчем.
Что до Уругвая, то их основная задача - затратить как можно меньше усилий для попадания в плей-офф. А Луис Суарес должен постараться избегаться инцидентов подобных случаю четырехлетней давности. На чемпионате мира-2014 Суарес в решающей игре группового этапа укусил итальянца Джорджио Кьеллини и получил длительную дисквалификацию. 1/8 финала прошла без него, а уругвайцы уступили Колумбии и поехали домой.
Главным арбитром назначен голландец Бьерн Кейперс, стартовый свисток прозвучит в 15:00 по Москве, увидимся!
Сборная России стартовала на ЧМ-2018 с крупной победы 14.06.2018
Сборная России стартовала на домашнем чемпионате мира по футболу с крупной победы над командой Саудовской Аравии - 5:0. Лучшим игроком матча открытия признан Денис Черышев, оформивший дубль
Черышев о дубле в матче открытия ЧМ-2018: Я даже не мечтал о таком 14.06.2018
Полузащитник Денис Черышев, оформивший дубль в матче Россия - Саудовская Аравия, признан лучшим игроком встречи. "Я был очень рад тому, что попал в состав и приехал на чемпионат мира, но о таком даже не мечтал", - отметил футболист
Дзюба: Приятно, что Черчесов правильно отреагировал на мой жест 14.06.2018
Артем Дзюба, выйдя на замену, забил гол в матче открытия ЧМ против Саудовской Аравии. Затем форвард обменялся жестами с главным тренером Станиславом Черчесовым. В микст-зоне Дзюба рассказал, что это означало