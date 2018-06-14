Россия - Саудовская Аравия. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018

Сегодня в Москве стартует чемпионат мира по футболу. На стадионе "Лужники" хозяйка мирового первенства Россия сыграет с командой Саудовской Аравии.

Вместе с Уругваем и Египтом россияне и их сегодняшние соперники являются участниками группы A. Свои следующие матчи группового этапа наша команда проведет 19 июня (с Египтом) и 25 июня (с Уругваем).

В пользу наших футболистов в матче против Саудовской Аравии говорит, в частности, статистика матчей открытия чемпионатов мира. За всю историю хозяева ни разу не проиграли в первом матче турнира.

Последние матчи подопечных Станислава Черчесова вряд ли внушили болельщикам оптимизм, но будем надеяться, что сборная подойдет к чемпионату с правильным настроем. Свою роль в этом должна сыграть и поддержка родных трибун.

Главным арбитром встречи назначен аргентинец Нестор Питана. Ему будут помогать его соотечественники Хуан Пабло Беллати и Эрнан Майдана. Резервный арбитр матча - бразилец Сандро Рикки, видеоассистенты - итальянец Массимильяно Иррати, аргентинец Мауро Вильяно, чилиец Карлос Астроза и итальянец Даниэле Орсато.

Перед началом матча состоится церемония открытия чемпионата. В "Лужниках" выступят британский певец Робби Уильямс и российская оперная дива Аида Гарифуллина. Кроме того, мы увидим двукратного чемпиона мира бразильца Роналдо.

Текстовая онлайн-трансляция матча Россия - Саудовская Аравия начнется в 17.30 по московскому времени.