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26.05.2018 00:05
Рубрика: Спорт

Онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов: "Реал" - "Липерпуль"

Текст: Никита Лашкул

10 лет прошло с момента первого и единственного на данный момент финала Лиги чемпионов, который проводился на территории Восточной Европы. Тогда "Манчестер Юнайтед в "Лужниках" одолел "Челси", а сегодня вечером другой английский клуб - "Ливерпуль" - попробует в Киеве остановить мадридский "Реал".

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Болельщики "Реала" отказались ехать в Киев на финал Лиги чемпионов

Испанцы в третий раз подряд могут выиграть самый престижный клубный турнир Европы. За всю историю турнира, начиная с 1955 года, такое удавалось лишь трем командам - тому же "Реалу" образца конца 50-х годов, "Аяксу" и "Баварии" в 1970-х. И вот теперь "Реал" снова идет на рекорд.

"Ливерпуль" вернулся в финал Лиги чемпионов спустя 11 лет. В 2007-м году "красные" проиграли "Милану". Итальянцам удалось взять реванш за поражение двумя годами ранее, когда в памятном финале-2005 "Милан" вел 3:0, но англичане отыгрались и вырвали победу в серии пенальти. В предстоящем матче "Ливерпуль", как и в тех играх, не будет считаться фаворитом, однако вряд ли "Реал" сможет легко обыграть взрывную команду Юргена Клоппа.

Про "Реал" тоже нет особого смысла много говорить. Мадридцы доказали своей игрой, что им под силу пройти любого соперника. Пускай не без помощи судей, но, как говорится - "кто девушку ужинает, тот ее танцует". Оппоненты испанцев в плей-офф сами виноваты, что не реализовали свои моменты. Особенно "Бавария" в полуфинале. Реализуй Мюнхен хотя бы треть возможностей, Хайнкес снова бы сыграл в финале против Клоппа. Но играть будет Зидан.

В Киеве уже произошло много всего интересного накануне матча. Надеемся, что и сама игра будет не менее захватывающей, чем атмосфера вокруг нее.

Игра начнется в 21:45 по Москве. Если хотите, присоединяйтесь к нашей трансляции чуть пораньше, вместе посмотрим церемонию открытия. Можем и не смотреть, как получится. Но к стартовому свистку точно должны успеть!

Лига чемпионов. Финал, сезон 2017 / 2018

"Реал":

1/8 финала: "Реал" - ПСЖ - 3:1, ПСЖ - "Реал" - 1:2

1/4 финала: "Ювентус" - "Реал" - 0:3, "Реал" - "Ювентус" - 1:3

1/2 финала: "Бавария" - "Реал" - 1:2, "Реал" - Бавария" - 2:2

"Ливерпуль":

1/8 финала: "Порту" - "Ливерпуль" - 0:5, "Ливерпуль" - "Порту" - 0:0

1/4 финала: "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" - 3:0, Манчестер Сити - "Ливерпуль" - 1:2

1/2 финала: "Ливерпуль" - "Рома" - 5:2, "Рома" - "Ливерпуль" - 4:2.

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