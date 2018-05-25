Зидан: У "Реала" и "Ливерпуля" равные шансы на победу в ЛЧ

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан считает, что в финале Лиги чемпионов, в котором мадридский клуб встретится с "Ливерпулем", шансы обеих команд на победу равные.

- В этой встрече нет фаворитов. Мы не чувствуем, что наши шансы на победу выше, шансы 50 на 50, - цитирует Зидана Skysports. - Наверное, выше, может быть, давление и ожидания от "Реала". Но это даже хорошо, чтобы прочувствовать момент, чтобы эмоции были сильнее. Мы очень рады снова попасть в финал Лиги чемпионов. Завтрашний день больше никогда не повторится, поэтому мы должны взять от него все.

Зидан поделился мнением о главном тренере "Ливерпуля" Юргене Клоппе.

- Возможно, как игрок я был чуть лучше Клоппа, но как тренера я его очень уважаю, он феноменален, у него огромный опыт.

Матч "Реал" - "Ливерпуль" состоится 26 мая в Киеве и начнется в 21:45 по московскому времени.