В субботу в Киеве пройдет главный матч футбольной весны. В решающей игре Лиги чемпионов мадридский "Реал" встретится с "Ливерпулем".

О такой вывеске финального матча болельщики со всего мира могли только мечтать. С одной стороны - 12-кратный обладатель трофея Лиги чемпионов "Реал", который сыграет в финале турнира в четвертый раз за последние пять лет. С другой - одна из самых ярких команд завершившегося сезона "Ливерпуль". Об атаке "красных" говорят как о самой мощной в Европе. Тому свидетельство - рекорд результативности в одном розыгрыше Лиги чемпионов, установленный английским клубом. В 14 встречах Мохамед Салах и компания наколотили аж 46 мячей.

И все-таки фаворитом изначально будет считаться "Реал". В пользу "королевского клуба" сразу несколько обстоятельств. Это и опыт побед в Лиге чемпионов (12 против пяти), и мощь состава, и фантастическая результативность Криштиану Роналду. У "Ливерпуля" есть Салах, но для египтянина нынешний финал турнира - первый в карьере. В то время как португалец четырежды выигрывал Лигу чемпионов.

- Криштиану - уникум, - не перестает хвалить своего лидера главный тренер "Реала" Зинедин Зидан. - Обменял бы я его на Салаха? Нет. Я в восторге от всех своих игроков, мне другие не нужны. Меня много спрашивают про "Ливерпуль", но я не могу ничего говорить о наших соперниках. Не знаю, о чем они думают. Единственное, что я могу сказать, - мы будем стремиться к победе.

Безусловно, эта игра - одна из самых важных в карьере для Роналду. Несмотря на солидный по футбольным меркам возраст, 33-летний португалец продолжает оставаться лидером не только "Реала", но и национальной сборной. Перед матчем с "Ливерпулем" Роналду вспомнил о своем первом триумфе в Лиге чемпионов, когда он еще выступал за "Манчестер Юнайтед", и признался, что хотел бы видеть "красных дьяволов" в качестве соперника в завтрашней встрече.

"Реал" 12 раз выигрывал Лигу чемпионов, что является рекордом турнира. В активе "Ливерпуля" пять побед

- Финал - это всегда нечто особенное. Если честно, я бы предпочел сыграть против "Манчестер Юнайтед", - отметил Криштиану. - Как все знают, я впервые победил в Лиге чемпионов именно с ними. И теперь было бы интересно встретиться с "МЮ". Но "Ливерпуль" заслуживает уважения. Они напоминают мне нас самих четырехлетней давности. Салах? Это отличный футболист. При этом я продолжаю считать, что сильнейшие игроки мира собраны у нас, в "Реале".

Не исключено, что уже грядущим летом Салах станет одноклубником Роналду. По информации испанских СМИ, "Реал" уже провел переговоры с представителями Мохамеда и готов заплатить за лучшего бомбардира чемпионата Англии 80 миллионов евро.

"Реал" против "Ливерпуля" - это не только противостояние Роналду и Салаха, но и Зидана с рулевым "красных" Юргеном Клоппом. В отличие от француза Клопп еще ни разу не побеждал в финалах еврокубков. В 2013 году его "Боруссия" уступила в решающем матче Лиги чемпионов "Баварии", а спустя три года уже "Ливерпуль" не совладал с "Севильей" в Лиге Европы. Ну а Зидан за два года, что он находится у руля "королевского клуба", установил несколько рекордов. Самый важный из них - он стал первым специалистом в истории, победившим в Лиге чемпионов два раза подряд.

Если посмотреть на историю встреч, то преимущество здесь у англичан. Причем весомое: в пяти матчах с испанским грандом "Ливерпуль" добился четырех побед. Причем одна из них была знаковой. Речь о финале Кубка европейских чемпионов (прежнее название Лиги чемпионов) в 1981 году, когда "красные" одолели мадридцев 1:0.

Что касается букмекеров, то они отдают небольшое предпочтение "Реалу". Эксперты принимают ставки на мадридцев с расчетом 1 к 2,3, а на "Ливерпуль" - 1 к 3,1.

Болельщики остались дома

Нынешний финал Лиги чемпионов в Киеве рискует стать самым непрезентабельным и плохо организованным спортивным событием за многие годы. Испанские и британские СМИ пишут о безумных ценах за проживание, транспортных неудобствах, а также высокой преступности и атмосфере агрессии в Киеве.

Многих европейских болельщиков от поездки на финал Лиги чемпионов в Киев оттолкнули высокие цены на гостиницы. Фото: AP

Так, немалый резонанс на Украине получила публикация в мадридском издании Marca, сообщившем о необычном поведении болельщиков "Реала", которые отказываются от купленных ранее билетов и не желают ехать в Киев на четвертый подряд финал лиги с участием родного клуба. Так, один из фанатов "Реала", которых называют "сосиос", решивший самостоятельно организовать поездку в украинскую столицу, рассказал о приобретенном печальном опыте. Так, по его словам, самый дешевый билет в Киев обойдется сегодня примерно в 791 евро. Причем добираться из Мадрида в украинскую столицу придется с пересадками, и путь в один конец займет 20 часов. "Возвращение в Испанию - также удовольствие и дорогое, и изнурительное. Рейсы за "небольшую" цену в 3 тысячи евро продолжительностью 26 часов, как вам такое? То есть в таких условиях еще придется просить шефа не только о сокращенном дне в пятницу, но и выходном на рабочий понедельник. Очень не похоже на путешествие мечты", - пишет Marca.

Еще хуже ситуация с проживанием во "временной столице" европейского футбола. Киевские отельеры и риелторы в десятки, а местами и в сотни раз подняли расценки на проживание в последние выходные мая. "Если вы героический Одиссей, который все же достиг цели, то перед вами появляется еще одно препятствие. Средняя цена на отель или квартиру - 700 евро в сутки. Номера за 48 евро вырастают до 3 тысяч. Трехзвездочные отели предлагают свои "последние ключики" за 2100 и 1590 евро. С квартирами еще хуже. Вариант на 50 квадратных метров в 9 километрах от центра стоит 6300 евро, а 38 метров потянут на 1685 евро в день", - сообщает издание результаты эксперимента по съему жилья в Киеве. Поэтому, как пишет Marca, болельщики "Реала" начинают возвращать билеты, и это явление носит массовый характер - речь идет о том, что каждый восьмой "сосиос" - примерно 2200 из 16 000, планировавших поехать в Киев, уже отказался от этой идеи. В комментариях к статье даже появилась грустная шутка о том, что "Реалу" придется продать Роналду, чтобы оплатить проживание команды и сопровождающих лиц в Киеве.

Сходные процессы происходят и в стане противников "Реала". Так, британская Daily Star сообщает, что гостиничные номера, которые в обычные дни стоят 18 фунтов, в день финала обойдутся уже в баснословные 5000 тысяч. Официальный фан-клуб "Ливерпуля" уже заявил, что его члены не собираются задерживаться в негостеприимной Украине больше чем на сутки: "Если кто-то заплатит деньги, которые они требуют за номер, его голову должны взять на изучение врачи. Большинство наших членов представляют рабочий класс, а не являются какими-то миллионерами. Половина из них, пожалуй, полетит туда и обратно в тот же день, как они делали в Стамбуле, и не будут искать никаких комнат". Многие же, по информации Daily Star, уже отказались от поездки и будут смотреть финал дома.

Есть и еще один фактор, отвращающий испанцев и британцев от Киева. Это отсутствие гарантий безопасности в "стране победивших европейских ценностей". Таблоид The Sun прямым текстом предупреждает, что на Украине британцы столкнутся с самыми опасными футбольными хулиганами, исповедующими откровенно нацистские взгляды. "Они печально известны спортивными колпаками "ку-клукс-клан" и свастиками в дни матчей и уже имеют долгую историю нападения на британских болельщиков", - предупреждает издание. Иллюстрацией к этой публикации служат фотографии с игр киевского "Динамо", где фанаты в футболках со свастиками устраивают беспорядки на поле. Прибывший на днях в Киев корреспондент "Нью-Йорк Таймс" Тарик Панжа уже успел убедиться в правоте британских коллег. "Друзья в Киеве, кричащие "зиг хайль" на тех, кто на вас не похож, - это не лучший способ привлечь гостей в вашу страну. Пожалуйста, прекратите", - написал он в своем "Твиттере" вскоре по прилете на Украину.

76 мячей забили на двоих "Реал" и "Ливерпуль" в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Худшие опасения подтверждает и британский МИД, за две недели до матча выпустивший памятку для болельщиков, которую опубликовало посольство на Украине. "Были случаи насильственных нападений на иностранных граждан в Киеве, и некоторые из них могли произойти на расовой почве. Поэтому проявите особую осторожность и будьте бдительными все время", - предупреждают болельщиков дипломаты. Также они советуют "быть в курсе политической ситуации", избегать разговоров на тему "напряжения между Украиной и Россией" и ни в коем случае не предпринимать действий, которые могут спровоцировать "недружелюбную реакцию" местных жителей. Болельщиков предостерегают от карманных воров - бича современного Киева, советуют никогда не оставлять вещи без присмотра и не распивать спиртное с незнакомцами. "Местные алкогольные напитки часто являются более крепкими, чем в Соединенном Королевстве, поэтому учтите это", - резюмируют дипломаты.

Где будем смотреть

26 мая, суббота

Матч ТВ

21.30 "Реал" (Испания) - "Ливерпуль" (Англия). Прямая трансляция.