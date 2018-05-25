Клопп сравнил игру "Реала" со швейцарскими часами

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Лиги чемпионов с "Реалом", который пройдет в Киеве 26 мая и начнется в 21:45 по московскому времени.

- Опыт очень важен. Уверен, что перед матчем "Реал" будет чувствовать себя очень уверенно. Но для нас это не проблема, ведь все решается на поле, - приводит слова Клоппа Skysports. - Мы смотрели и анализировали, как "Реал" играет с разными соперниками, и подумали: "Вау, мадридцы очень сильны!". Они показывают фантастический футбол, играют как швейцарские часы. Но они еще не встречались с нами. Никто не ожидал увидеть нас в финале. Однако мы здесь, потому что мы - "Ливерпуль". Опыт "Реала" - его огромно преимущество, только это не всегда помогает. Мы постараемся создать для соперников как можно больше трудностей. Мы не можем бороться с "Реалом" на его уровне, но тактика как раз и существует для того, чтобы перетащить соперника на свой уровень. И в этом случае его можно победить.

Клопп также высказался о своем коллеге - главном тренере "Реала" Зинедине Зидане.

- Люди говорят, что Зидан не так хорош в тактической борьбе? Что ж, про меня можно сказать то же самое, - заявил Клопп на пресс-конференции. - Зидан один из пяти лучших игроков всех времен, и он уже в третий раз пытается выиграть Лигу чемпионов как тренер.