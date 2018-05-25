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25.05.2018 08:30
Рубрика: В мире

В Киеве жестоко избили английских футбольных болельщиков

Текст: Александр Гацак
Фанаты "Ливерпуля", приехавшие в Киев поддержать свою команду в Финале Лиги чемпионов против мадридского "Реала", были жестоко избиты хулиганами. Об этом сообщает The Daily Mirror.

Накануне вечером банда из двадцати человек в масках ворвалась в ресторан Rooster рядом с НСК "Олимпийский" и напала на британских болельщиков. Фанаты "красных" пытались защититься, используя стулья и столы, однако многим из них нанесли серьезные ранения. На распространенных в Сети снимках видно, что гости украинской столицы покидают заведение залитые кровью из-за повреждений в области головы и шеи.

Появилось видео нападения украинских хулиганов на фанатов "Ливерпуля"

"Мы ужинали и занимались своими делами. Я не для этого сюда приехал. Я приехал смотреть футбол, - приводит the Daily Mirror слова одного из потерпевших. - Мы здесь пробыли всего четыре часа и уже были атакованы. Они появились перед нами как стая собак… Это было ужасно".

Английские фанаты намерены устроить беспорядки во время ЧМ-2018

"Мы просто ужинали. Они начали штурмовать заведение, швыряя в нас осколками стекла и столами", - поделился с газетой другой болельщик "Ливерпуля".

Сообщается, что подоспевшая на место происшествия полиция сумела арестовать только двух нападавших.

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