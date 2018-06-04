Салах включен в заявку сборной Египта на ЧМ-2018

Лидер английского "Ливерпуля" и сборной Египта по футболу Мохаммед Салах, как и ожидалось, включен в заявку национальной команды на чемпионат мира-2018 в России. Ожидается, что он успеет полностью восстановиться от травмы плеча.

Салах, напомним, получил повреждение в финальном матче Лиги чемпионов против мадридского "Реала". Он травмировался в столкновении с Серхио Рамосом и не смог продолжить игру, а его команда уступила 1:3. СМИ называли разные сроки восстановления игрока, в том числе не исключен вариант, при котором он пропустит первый матч ЧМ, где соперником египтян станет сборная Уругвая. Однако в Россию он приедет в любом случае.

Полностью заявка египетской сборной опубликована на официальном сайте футбольной ассоциации этой страны. "Фараоны" приедут на мировое первенство в следующем составе.

Вратари: Эссам Эль-Хадари ("Аль-Таавун", Саудовская Аравия), Мохаммед Эль-Шеннави, Шериф Экрами (оба - "Аль-Ахли");

Защитники: Махмуд Хамди ("Замалек"), Али Джабр, Ахмед Хегази (оба - "Вест Бромвич", Англия), Омар Габер ("Лос-Анджелес", США), Айман Ашраф, Саад Самир, Ахмед Фатхи (все - "Аль-Ахли"), Ахмед Эльмохамади ("Астон Вилла", Англия), Мохаммед Абдельшафи ("Аль-Фатах", Саудовская Аравия);

Полузащитники: Мохамед Эль-Ненни ("Арсенал", Англия), Махмуд Хасан ("Касымпаша", Турция), Тарек Хамед ("Замалек"), Рамадан Собхи ("Сток Сити", Англия), Абдалла Эль-Саид (КуПС, Финляндия), Амр Варда ("Атромитос", Греция), Махмуд Шикабала ("Аль-Рияд"), Махмуд Кахраба ("Иттихад", Саудовская Аравия), Сэм Мурси ("Уиган", Англия);

Нападающие: Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Марван Мохсен ("Аль-Ахли").

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная Египта выступит в одной группе с командами России, Саудовской Аравии и Уругвая. Матч подопечных Станислава Черчесова с египтянами состоится 19 июня в Санкт-Петербурге.