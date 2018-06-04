Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Календарь/Результаты Участники Стадионы
04.06.2018 15:28
Рубрика: Спорт

Салах включен в заявку сборной Египта на ЧМ-2018

Текст: Данила Жиляев

Лидер английского "Ливерпуля" и сборной Египта по футболу Мохаммед Салах, как и ожидалось, включен в заявку национальной команды на чемпионат мира-2018 в России. Ожидается, что он успеет полностью восстановиться от травмы плеча.

Салах, напомним, получил повреждение в финальном матче Лиги чемпионов против мадридского "Реала". Он травмировался в столкновении с Серхио Рамосом и не смог продолжить игру, а его команда уступила 1:3. СМИ называли разные сроки восстановления игрока, в том числе не исключен вариант, при котором он пропустит первый матч ЧМ, где соперником египтян станет сборная Уругвая. Однако в Россию он приедет в любом случае.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Объявлена окончательная заявка сборной Уругвая на ЧМ-2018

Полностью заявка египетской сборной опубликована на официальном сайте футбольной ассоциации этой страны. "Фараоны" приедут на мировое первенство в следующем составе.

Вратари: Эссам Эль-Хадари ("Аль-Таавун", Саудовская Аравия), Мохаммед Эль-Шеннави, Шериф Экрами (оба - "Аль-Ахли");

Защитники: Махмуд Хамди ("Замалек"), Али Джабр, Ахмед Хегази (оба - "Вест Бромвич", Англия), Омар Габер ("Лос-Анджелес", США), Айман Ашраф, Саад Самир, Ахмед Фатхи (все - "Аль-Ахли"), Ахмед Эльмохамади ("Астон Вилла", Англия), Мохаммед Абдельшафи ("Аль-Фатах", Саудовская Аравия);

Полузащитники: Мохамед Эль-Ненни ("Арсенал", Англия), Махмуд Хасан ("Касымпаша", Турция), Тарек Хамед ("Замалек"), Рамадан Собхи ("Сток Сити", Англия), Абдалла Эль-Саид (КуПС, Финляндия), Амр Варда ("Атромитос", Греция), Махмуд Шикабала ("Аль-Рияд"), Махмуд Кахраба ("Иттихад", Саудовская Аравия), Сэм Мурси ("Уиган", Англия);

Нападающие: Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Марван Мохсен ("Аль-Ахли").

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная Египта выступит в одной группе с командами России, Саудовской Аравии и Уругвая. Матч подопечных Станислава Черчесова с египтянами состоится 19 июня в Санкт-Петербурге.

Новости чемпионата
Объявлены номера игроков сборной России на ЧМ-2018 16:44
Ивица Олич: Чемпионат мира в России будет для меня особенным 16:40
Эксперты назвали стадионы ЧМ-2018 с самым быстрым интернетом 15:42
Иностранные болельщики с 4 июня могут въехать в Россию по FAN ID 14:17
Черчесов: Я останусь тренером сборной России после ЧМ-2018 14:02

Черчесов: Я останусь тренером сборной России после ЧМ-2018

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов убежден, что сохранит свой пост после ЧМ-2018. Об этом он заявил на пресс-конференции. Он также дал краткие пояснения по окончательной заявке команды на ЧМ

Кто сыграет на ЧМ-2018 по футболу в составе сборной России 03.06.2018

Кто сыграет на ЧМ-2018 по футболу в составе сборной России

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился с окончательной заявкой на домашний чемпионат мира

Все стадионы ЧМ-2018 получат бесплатный Wi-Fi 03.06.2018

Все стадионы ЧМ-2018 получат бесплатный Wi-Fi

Все 12 стадионов ЧМ-2018, а также фан-зоны будут обеспечены бесплатным Wi-Fi. Как обеспечить арены устойчивым сигналом во время матчей, обсуждалось на совещании в главном операционном центре

Объявлена окончательная заявка сборной Уругвая на ЧМ-2018 02.06.2018

Объявлена окончательная заявка сборной Уругвая на ЧМ-2018

Стала известна окончательная заявка сборной Уругвая на чемпионат мира по футболу, который пройдет в этом году в России. В нее вошло 23 игрока. Сборная Уругвая сыграет с российскими футболистами 25 июня в Самаре