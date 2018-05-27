Салах пропустит первый матч Египта на чемпионате мира

Лидер сборной Египта Мохамед Салах не поможет своей команде в ее первой встрече на чемпионате мира с Уругваем. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Матч Египет - Уругвай пройдет 15 июня в Екатеринбурге. А уже через четыре дня в Санкт-Петербурге "фараоны" сыграют с Россией. По предварительным данным, к противостоянию с командой Станислава Черчесова Салах восстановится от травмы плеча.

В настоящее время Мохамед находится в Англии, хотя должен был отправиться в Италию и присоединиться к своей сборной, которая готовится к контрольной встрече с Колумбией. В Ливерпуле Салах пройдет еще одно обследование. Кроме того, ему сделают повторный рентген. Только после этого медики представят окончательный доклад о его состоянии и назначат лечение.

Напомним, что травму плеча Салах получил в первом тайме финального матча Лиги чемпионов против "Реала", в котором "Ливерпуль" потерпел поражение со счетом 1:3.