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27.05.2018 15:35
Рубрика: Спорт

Салах пропустит первый матч Египта на чемпионате мира

Текст: Артур Нанян

Лидер сборной Египта Мохамед Салах не поможет своей команде в ее первой встрече на чемпионате мира с Уругваем. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Матч Египет - Уругвай пройдет 15 июня в Екатеринбурге. А уже через четыре дня в Санкт-Петербурге "фараоны" сыграют с Россией. По предварительным данным, к противостоянию с командой Станислава Черчесова Салах восстановится от травмы плеча.

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В настоящее время Мохамед находится в Англии, хотя должен был отправиться в Италию и присоединиться к своей сборной, которая готовится к контрольной встрече с Колумбией. В Ливерпуле Салах пройдет еще одно обследование. Кроме того, ему сделают повторный рентген. Только после этого медики представят окончательный доклад о его состоянии и назначат лечение.

Напомним, что травму плеча Салах получил в первом тайме финального матча Лиги чемпионов против "Реала", в котором "Ливерпуль" потерпел поражение со счетом 1:3.

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