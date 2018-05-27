СМИ: Мохамед Салах пропустит чемпионат мира из-за травмы плеча
По информации британского BBC, лидер "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах не сможет сыграть на предстоящем чемпионате мира из-за травмы, полученной в финале Лиги чемпионов.
Официальной информации о степени серьезности повреждений форварда пока не поступало. Вероятно, о его состоянии расскажет на пресс-конференции главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп. Но тот факт, что Салах, получивший травму уже на 26-й минуте встречи с "Реалом", покинул поле в слезах, говорит о том, что повреждение у него серьезное.
Напомним, сборная Египта является соперником российской команды по групповому этапу чемпионата мира. Матч с "фараонами" игроки Станислава Черчесова проведут 19 июня в Санкт-Петербурге.
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