"Реал" в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов

Мадридский "Реал" обыграл в финале Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" - 3:1. Героем встречи стал валлиец Гарет Бэйл, вышедший на поле во втором тайме и оформивший дубль.

Первую половину встречи в Киеве можно было условно разделить на два отрезка: до и после травмы лидера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха. Египтянин получил травму плеча после столкновения с Серхио Рамосом на 26-й минуте. Салах покинул поле со слезами на глазах. Не исключено, что эта травма не позволит сыграть ему на чемпионате мира. Впрочем, вряд ли он в тот момент думал о чем-то другом, кроме как о текущей игре.

После ухода Салаха "Ливерпуль" почти перестал атаковать. Что касается мадридцев, то и они не собирались нестись на всех порах к воротам Лориса Кариуса. "Реал" катал мяч в середине поля и не создавал моментов. Но испанцы могли уйти к перерыву, ведя в счете, если бы боковой арбитр не углядел положения вне игры, когда Карим Бензема отправил мяч в сетку на 43-й минуте.

Второй тайм стал настоящим украшением не только этого матча, но и всей Лиги чемпионов. Началось все с курьезного гола "Реала". Голкипер "Ливерпуля" Кариус ввел мяч в игру рукой, но француз выставил ногу и срезал мяч в ворота. Но уже на 55-й минуте англичане сравняли счет усилиями Садио Мане.

Ключевым эпизодом встречи стал невероятный по красоте гол вышедшего на замену Бэйла. На 64-й минуте валлиец потрясающим ударом через себя вывел "Реал" вперед. А на 83-й минуте все тот же Бэйл оформил дубль. Причем снова не обошлось без ошибки Кариуса, не сумевшего крепко выставить руки после удара Гарета.

"Реал" в очередной раз доказал, что он - сильнейший клуб Европы. А "Ливерпуль" вполне может занести себе завершившийся сезон в актив. По итогам английского первенства "красные" попали в четвертку и заработали путевку в Лигу чемпионов. А это уже немало для команды Клоппа.