Уральскую лосиху-"проводника" сняли на видео

Необычного "проводника" встретили в лесах на Южном Урале туристы. В минувшие выходные к путешественникам вышла неожиданно вышла из чащи огромная лосиха с gps-ошейником. Туристы смогли заснять животное на видео.

Дело происходило в национальном парке "Зюраткуль". Почти час лосиха сопровождала авторов ролика, держалась чуть в стороне от дороги, но людей не боялась и даже давала себя погладить.

Как рассказали в пресс-центре парка, здесь, на первой в регионе лосиной ферме, в загоне находятся четыре малыша, остальные лоси летом гуляют по лесу.

"Иногда они уходят недалеко от кордона "У трех вершин", где находится Дом лося "Сохатка". Животные отчасти домашние: они привыкли общаться с гостями парка, получать в качестве лакомства морковку и яблоки", - пояснили представители заповедника, подчеркнув, что, несмотря на это, не стоит забывать: лось все же животное полудикое, поэтому относиться к нему нужно с изрядной долей опаски.

Сейчас около кордона гуляют лосихи Василина и Дарена, и лось Яшка. На двух животных надеты специальные ошейники с gps-датчиками, чтобы изучать их маршруты в лесу.