Эксперты отметили опережающее развитие Югры

По всем основным показателям социально-экономического развития Югра на протяжении уже ряда лет находится в числе лидеров среди регионов России, занимая первые строчки самых различных рейтингов. Эти данные в очередной раз нашли подтверждение в ходе заседания Уральского межрегионального координационного совета партии "Единая Россия", которое прошло в Тюмени.

В нем приняли участие полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Игорь Холманских, временно исполняющий обязанности главы Ямала Дмитрий Артюхов, временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор и губернатор Югры Наталья Комарова.

- По итогам 2017 года Югра заняла лидирующие позиции среди субъектов России по ряду позиций, - отметила глава Югры. -Так, по социально-экономическому развитию автономный округ занимает третье место в стране и первое место в Уральском федеральном округе, по качеству жизни - девятое место в России и первое место в УрФО, по уровню зарплат - второе место в УрФО, по доступности покупки семьями жилья в ипотеку - третье место в России и второе место в Уральском округе.

По рейтингам, рассчитанным экспертами на основании информации Росстата, Югра занимает лидирующие позиции по добыче нефти, производству электроэнергии, отгрузке товаров промышленного производства в стоимостном выражении, инвестициям в основной капитал.

По итогам 2017 года при поддержке органов власти в регионе реализуется свыше 200 инвестиционных проектов, более 70 из них запущено в минувшем году. Их общая стоимость превысила 46 миллиардов рублей.

Югра занимает лидирующие позиции по добыче нефти, производству электроэнергии, отгрузке товаров промышленного производства в стоимостном выражении, инвестициям в основной капитал

- Проекты, в том числе федерального уровня, охватывают машиностроение, нефтегазопереработку, агропромышленный и лесопромышленный комплексы, производство строительных материалов, развитие инфраструктуры, - сообщила в ходе заседания Наталья Комарова. - Доля инвестиций в валовом региональном продукте составляет 27 процентов, установленных указом президента России. В отношении инвестиционного рейтинга: автономный округ вернулся в двадцатку лидеров и занял 14 место после 30-го в 2016 году.

Как отметила губернатор Югры, применение современных медицинских технологий позволило автономному округу закрепиться в пятерке регионов страны с наименьшим коэффициентом смертности. А продолжительность жизни составила 73,9 года, что на 1,2 года выше, чем в среднем по России.

- В отношении исполнения поручения президента замечу, что проводится масштабная работа по обеспечению обучения школьников в одну смену, - сообщила Наталья Комарова. - 79,8 процента югорских школьников обучаются в первую смену. Этому способствовало введение в эксплуатацию в прошлом году 11 школ. Объем инвестиций и задач, которые необходимо решить для выполнения указа президента в этой сфере, достаточно большой. У нас есть опыт решения таких вопросов.

В ходе заседания губернатор Югры также отметила, что за 2017 год 5742 семьи в автономном округе получили меры государственной поддержки для улучшения жилищных условий. Муниципалитетам выделяются ресурсы из окружного бюджета на приобретение жилья для переселения граждан из непригодного аварийного жилого фонда, ликвидации балочных массивов, количество которых в регионе сократилось на 46 процентов. А 11 муниципалитетов освободились от балков полностью.

- Финансовые государственные вливания в коммунальную инфраструктуру автономного округа в 2017 году в объеме свыше 720 миллионов рублей позволят не допускать аварий на сетях газо-, тепло- и водоснабжения, - подчеркнула губернатор. - Большая работа проведена по благоустройству придомовых территорий и общественных пространств во всех муниципальных образованиях Югры. Шесть реализованных проектов заявлены в федеральный реестр лучших практик по благоустройству территории.

Более 70 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства получили государственную поддержку. По данным Минтруда России, Югра - в лидирующей группе регионов по доле безработных граждан, открывших свое дело

Уровень средней заработной платы в бюджетной сфере автономного округа превышает среднероссийский в 1,8 раза. Минимальный размер зарплаты в Югре с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера составляет 17 160 рублей.

Продолжая доклад, Наталья Комарова сообщила, что в прошлом году за счет всех источников финансирования на дорожное хозяйство было направлено 13,5 миллиарда рублей. Сеть автомобильных дорог общего пользования увеличена на 60 километров. Для снижения аварийности отремонтировано 232 километра дорог. Принятые меры по итогам 11 месяцев позволили сократить количество дорожно-транспортных происшествий на 12,3 процента.

- Что касается поддержки малого и среднего предпринимательства: за прошедший год создано 500 малых предприятий, организовано более 3200 рабочих мест. Более 70 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства получили государственную поддержку. По данным Минтруда России, Югра - в лидирующей группе регионов по доле безработных граждан, открывших свое дело. Рост предпринимательской активности привел к увеличению объема налоговых отчислений в местные бюджеты на 10,3 процента, - добавила глава Югры.

По словам Натальи Комаровой растет и внешний спрос на югорскую продукцию. Предприятия региона заключили 14 экспортных контрактов с партнерами в 11 странах, от Китая до Таиланда, на поставку пищевой продукции, в том числе рыбы и дикоросов. В 2017 году также подписано 2 контракта на поставку пиломатериалов из автономного округа в Венгрию.

- Таким образом, в Югре уже сегодня по основным приоритетным проектам отмечается опережающее развитие. Задачи, поставленные руководством России, в автономном округе выполняются неукоснительно, - резюмировала Наталья Комарова.

Официальный сайт правительства Югры.

По материалам Департамента общественных и внешних связей Югры