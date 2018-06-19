В Екатеринбург на матч ЧМ-2018 прилетела сборная Перу
За два дня до матча со сборной Франции в Екатеринбург, принимающий чемпионат мира по футболу, прилетела команда Перу. В аэропорту Кольцово спортсменов бурно встретили болельщики, прибывшие на Средний Урал заранее.
Игра между сборными Перу и Франции состоится на стадионе "Екатеринбург-Арена" в этот четверг, 21 июня. В город уже прибывают болельщики обеих команд, и группа поддержки перуанцев пока визуально больше.
Сборная Перу прибыла в Екатеринбург pic.twitter.com/869cU7iiTU— Ольга (@WafABFiDz7Lub6i) 19 июня 2018 г.
Напомним, ранее сборная Дании, забив единственный гол, победила Перу во второй игре группы "С" чемпионата мира-2018. Соперники южноамериканских футболистов - команда Франции - ожидаемо обыграла австралийцев со счетом 2:1.
Болельщики сборной Перу встречают команду в Екатеринбурге pic.twitter.com/Ym5YdNr41y— Ольга (@WafABFiDz7Lub6i) 19 июня 2018 г.
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