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19.06.2018 20:00
Рубрика: Спорт

В Екатеринбург на матч ЧМ-2018 прилетела сборная Перу

Текст: Екатерина Призова

За два дня до матча со сборной Франции в Екатеринбург, принимающий чемпионат мира по футболу, прилетела команда Перу. В аэропорту Кольцово спортсменов бурно встретили болельщики, прибывшие на Средний Урал заранее.

Игра между сборными Перу и Франции состоится на стадионе "Екатеринбург-Арена" в этот четверг, 21 июня. В город уже прибывают болельщики обеих команд, и группа поддержки перуанцев пока визуально больше.

Напомним, ранее сборная Дании, забив единственный гол, победила Перу во второй игре группы "С" чемпионата мира-2018. Соперники южноамериканских футболистов - команда Франции - ожидаемо обыграла австралийцев со счетом 2:1.

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