В Екатеринбург на матч ЧМ-2018 прилетела сборная Перу

За два дня до матча со сборной Франции в Екатеринбург, принимающий чемпионат мира по футболу, прилетела команда Перу. В аэропорту Кольцово спортсменов бурно встретили болельщики, прибывшие на Средний Урал заранее.

Игра между сборными Перу и Франции состоится на стадионе "Екатеринбург-Арена" в этот четверг, 21 июня. В город уже прибывают болельщики обеих команд, и группа поддержки перуанцев пока визуально больше.

Сборная Перу прибыла в Екатеринбург pic.twitter.com/869cU7iiTU — Ольга (@WafABFiDz7Lub6i) 19 июня 2018 г.

Напомним, ранее сборная Дании, забив единственный гол, победила Перу во второй игре группы "С" чемпионата мира-2018. Соперники южноамериканских футболистов - команда Франции - ожидаемо обыграла австралийцев со счетом 2:1.