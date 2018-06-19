В Ханты-Мансийском округе туристам предлагают поехать на скважину и посмотреть, как добывается нефть. Туры пока однодневные, проживание в вагончике вахтовика не предусмотрено.

Однодневный ойл-тур обойдется как минимум в 35 тысяч рублей. За эти деньги все желающие смогут увидеть мир "нефтяных королей": посетить промыслы известных добытчиков "черного золота", познакомиться с историей отрасли, взобраться на вышку и примерить форму нефтяника. Туристам обязательно расскажут о легендарном Фармане Салманове, советском геологе, который самовольно перебросил свою экспедицию из 150 человек из Кузбасса в Югру, первым нашел там нефть и отправил телеграмму Хрущеву: "Я нашел нефть. Вот так. Салманов".

Правда, пока, как отмечают местные туроператоры, ни одного нефтяного тура в чистом виде продано не было. Все туристы, отправляющиеся посмотреть, как добывают "черное золото", делают это во время деловых визитов, если остается время на культурно-познавательные программы.

Как отмечают в Уральской ассоциации туризма, вряд ли ойл-туры как отдельное, самодостаточное направление будут популярны у туристов. Скорее, как прикладное, для приезжающих в округ деловых туристов. По аналогичной схеме выстраивается в регионе и этнический туризм. Правда, обходится это экзотическое удовольствие дороже, чем тур в Европу. Так, туристу из Москвы или Екатеринбурга нужно выложить за неделю отдыха с учетом перелета не меньше 80-90 тысяч рублей. Как отмечают в правительстве ХМАО, за год в регион прибывают более 500 тысяч туристов, большая часть из них считаются деловыми, читай - командировочными. На них, видимо, и делается ставка.