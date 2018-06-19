Новости

Левандовски объяснил, почему Польша проиграла Сенегалу 21:57
Участники регаты в Крыму нарушили режим госгарницы 21:00
РФ не будет вводить импортные пошлины на лекарства из США 20:53
Россия - Египет - онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 20:45
Создатели "Черной пантеры" и "Карателя" снимут тюремную драму 20:35
Видео: В Чебоксарах сбили ребенка на велосипеде 20:06
Меркель и Макрон договорились о необходимости общего бюджета еврозоны 20:05
В Екатеринбург на матч ЧМ-2018 прилетела сборная Перу 20:00
Умер главный балалаечник советского кино Михаил Рожков 19:58
Пожару в доме в центре Ростова присвоили четвертый уровень сложности 19:56
Утверждена программа действий во внешней политике Союзного государства 19:52
Королева Елизавета II стала прабабушкой в седьмой раз 19:41
Салах сыграет с первых минут против России 19:40
Родные сдали актрису Хизер Локлир в психбольницу после попытки суицида 19:40
Лукашенко заявил о необходимости устранения взаимных барьеров в торговле с РФ 19:39
СМИ: США вскоре объявят о выходе из Совета ООН по правам человека 19:36
В Центральную Россию придут жара и грозы 19:35
Моссаковский и Казанский прокомментируют игру Россия - Египет 19:34
В Москве покажут ретроспективу Дэвида Линча 19:30
В России может появиться День отца 19:28
Неймар из-за травмы досрочно покинул тренировку сборной Бразилии 19:12
"Важное достижение": Косачев об отмене военных учений США и Кореи 19:06
Видео: 14-летняя звезда "Очень странных дел" сломала колено 18:57
Польские фанаты прошлись колонной по Никольской 18:55
Суд разрешил заморозить активы "Газпрома" в Англии 18:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
Какие важные изменения ждут СНТ в 2019 году
21 июня "РГ-Неделя" опубликует "Полезную книжку" о пенсионной реформе
21 июня "РГ-Неделя" опубликует "Полезную книжку" о пенсионной реформе
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
В России могут ввести пошлины на покупки из-за рубежа
19.06.2018 21:11
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Экскурсия к скважине

В регионе начали предлагать ойл-туры
Текст: Елена Мационг
Российская газета - Федеральный выпуск №7595 (132)
В Ханты-Мансийском округе туристам предлагают поехать на скважину и посмотреть, как добывается нефть. Туры пока однодневные, проживание в вагончике вахтовика не предусмотрено.
Фото: photoxpress
Проекты по развитию туризма в России получат господдержку

Однодневный ойл-тур обойдется как минимум в 35 тысяч рублей. За эти деньги все желающие смогут увидеть мир "нефтяных королей": посетить промыслы известных добытчиков "черного золота", познакомиться с историей отрасли, взобраться на вышку и примерить форму нефтяника. Туристам обязательно расскажут о легендарном Фармане Салманове, советском геологе, который самовольно перебросил свою экспедицию из 150 человек из Кузбасса в Югру, первым нашел там нефть и отправил телеграмму Хрущеву: "Я нашел нефть. Вот так. Салманов".

Правда, пока, как отмечают местные туроператоры, ни одного нефтяного тура в чистом виде продано не было. Все туристы, отправляющиеся посмотреть, как добывают "черное золото", делают это во время деловых визитов, если остается время на культурно-познавательные программы.

В Заполярье вырос спрос на познавательный туризм

Как отмечают в Уральской ассоциации туризма, вряд ли ойл-туры как отдельное, самодостаточное направление будут популярны у туристов. Скорее, как прикладное, для приезжающих в округ деловых туристов. По аналогичной схеме выстраивается в регионе и этнический туризм. Правда, обходится это экзотическое удовольствие дороже, чем тур в Европу. Так, туристу из Москвы или Екатеринбурга нужно выложить за неделю отдыха с учетом перелета не меньше 80-90 тысяч рублей. Как отмечают в правительстве ХМАО, за год в регион прибывают более 500 тысяч туристов, большая часть из них считаются деловыми, читай - командировочными. На них, видимо, и делается ставка.

Главное сегодня

В Киеве "афганцы" попытались взять штурмом Верховную Раду
Аналитики подсчитали ежемесячные доходы среднего класса в России
США отказали Турции в истребителях F-35 из-за покупки российских С-400
Пушков ответил Кравчуку на слова о возврате Крыма Украине
Салах рассказал, что готов к матчу с Россией