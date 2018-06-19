Волонтеры из каких стран работают на ЧМ в Екатеринбурге
Матчи чемпионата мира по футболу проходят в Екатеринбурге до 27 июня. Создать праздник высшего уровня помогают добровольцы, которые съехались в город со всех регионов России и с других континентов - в общей сложности более двух тысяч человек.
Самая большая делегация российских волонтеров прибыла из Владивостока. А наиболее активными иностранными помощниками стали американцы и китайцы - от каждой страны приехало по пять добровольцев. Возраст всех работающих на Урала добровольцев колеблется от 17 до 76 лет.
- Волонтеры - душа чемпионата, - говорит глава организации "Волонтеры Урала" Александр Антимонов. - Среди их функций: навигация, встреча гостей, информирование. Но самое важное - создание атмосферы праздника и радушия. Для это мы всячески мотивируем их. Вчера, к примеру, прошел отдельный футбольный матч среди групп волонтеров. Это было что-то! Латиноамериканцы порвали всех.
Дополнительный вклад в заинтересованность волонтеров вносит полный комплект одежды, сувениры, питание и бесплатный проезд на общественном транспорте и некоторых пригородных поездах.
В Екатеринбург в качестве волонтера приехал и перуанец Рейнальдо Висенто Ларакосто. Он занимается поддержкой связи и интернета внутри и снаружи стадиона.
- Я жил в России 22 года. И когда мне пришлось вернуться обратно в Перу, очень огорчился, потому что я думал, что пропущу это событие - чемпионат мира по футболу. И как только можно было подать заявление на волонтерское дело, я сразу сделал это, и, слава Богу, был выбран для работы в Екатеринбурге, - цитирует добровольца департамент информационной политики губернатора.
Особенно впечатлила иностранного гостя местная природа. "Урал - горный район и здесь такие природные составляющие, которые просто заставляют ехать сюда. Я думаю, что перуанцы, которые приедут на матч завтра и уже начинают приезжать, тоже будут в восторге от Екатеринбурга", - говорит Рейнальдо Висенто.
Волонтеры ЧМ разделены на две основные групп. Первые, 1200 человек, работают в оргкомитете. Их задача взаимодействовать с представителями FIFA, спортсменами, международными журналистами. Они работают на стадионе. Второе направление - городские волонтеры. Это 800 человек, которые обеспечивают праздник за пределами арены.
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