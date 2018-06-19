Зачем на месте падения Челябинского метеорита ставят крест

Интернет "рвет" новость из ныне всемирно прославленного Чебаркуля (Челябинская область). Заголовки от нейтральных: "На месте падения Чебаркульского метеорита наконец поставили крест", до загадочно-интригующих, лихих и даже совсем неожиданных.

"Новый поклонный монумент возвели на месте падения пять лет назад Челябинского метеорита", - читаем мы и немеем от пугающей догадки: неужто за пять лет, прошедшие со дня знаменательного события, жители благословенного места дозрели-таки до того, чтобы начать пресловутому куску камня поклоняться? Впрочем, прочь догадки и сомненья, причина установки знака поклонения объясняется другим заголовком прямо, без тайн и околичностей: "В яму от упавшего пять лет назад Чебаркульского метеорита поставили поклонный крест - чтобы защитить местных жителей от несчастий". Или еще конкретней: "Православные священники поставили гигантский крест на месте падения челябинского метеорита (озеро Чебаркуль), чтобы оградить местное населения от последующих бед и несчастий" - тут автор как бы намекает, что ему доподлинно известно место и время падения следующего пришлеца из глубин Вселенной, равно как и наступления любой другой напасти. Ну, и, наконец, совсем хлестко: "Новый памятный знак на месте падения Челябинского метеорита, возведенный по просьбе православных, должен спасти и сохранить от бедствий". Вот уж действительно спаси и сохрани.

Пораженные нежданно свалившейся на них популярностью, участники сенсационного события пытаются откреститься от громких новостных заголовков, но кто ж их, кроме местных СМИ, услышит? К тому же заголовки, хоть и смешны до нелепости, в целом верны. Искажение смысла вырастает, как всегда, из неточности в деталях, а расцветает при нечувствительности авторов к нюансам русского языка. Плюс, как в данном случае, незнание реалий церковной жизни, вот и рисуется в голове читателя диковатая, но смешная картинка того, как пугливые жители с берегов озера Чебаркуль, дабы впредь защитить себя от новых бедствий, ставят на месте падения куска из космоса крест - мол, поклоняясь ему, сохраним себя от новых несчастий. Все так и не так, давайте разбираться.

Да, крест действительно поставили. Изготовил пятиметровый поклонный крест на берегу озера Чебаркуль местный житель - на свои деньги. Причем освятили крест не 18 июня, когда новость цепной реакцией начала захватывать изобретательные умы жизнерадостных журналистов, а 10 июня, в День всех святых в земле российской просиявших. Да, крест - главный символ христианства, не только орудие смерти Иисуса Христа, но и знак Его победы над смертью, святыня, защищающая нас от сил зла. Поэтому на крестах часто пишут: "Спаси и сохрани". Не стал исключением и Чебаркульский. И нет тут ничего удивительного. На Руси до революции поклонные кресты не были такой диковинкой, как сейчас - под защитой святыни легко молиться, например, когда ты в дальней дороге, или просто вышел из дому по делам. Поклонный крест - своего рода открытый храм, ставили его обычно на возвышенном месте, не только для того, чтобы видеть издалека, но и в память о Голгофе, горе, где был распят Иисус Христос.

Поклонный крест действительно воспринимался как духовная защита всей округи. Только вот не в плане тотема, фетиша и прочих языческих оберегов: попросил божка о дожде, умилостивил дарами, и вот оно - счастье, такое отношение к Богу по принципу "ты - мне, я - тебе" называется магизмом, это не христианство. Нет, крест - это место покаяния, молитвы, место, где человек ставит себя в присутствие Божье, соизмеряет свой поступок, свою жизнь с Богом, Божьими заповедями. Отсюда понятно, почему перечислять в одном ряду поклонный крест и памятник - пусть даже и такому нечастому событию, как падение метеорита - не просто неграмотно, но и оскорбительно для верующего, ведь этим ты обвиняешь его в магизме и язычестве. А уж приплетать к символу Голгофской горы мифическую яму от метеорита - и вовсе жесткий стеб.

Кстати, именно о внутренней работе над собой говорил настоятель храма Преображения Господня протоиерей Дмитрий Егоров при освящении нашего поклонного креста. "Знаменательно, что мы освящаем поклонный крест в день памяти Всех святых, в земле российской просиявших, - цитирует протоиерея Дмитрия Егорова группа "Чебаркуль Православный" в соцсети. - Поклонный крест - символ того, что мы вверяем нашу жизнь в руки Божии, подобно нашим святым предкам. Дай Бог, чтобы достижение святости стало смыслом нашей жизни, тогда и повседневные дела, которые необходимы для пропитания и устройства быта, будут приносить нам радость. Эта работа над собой не должна прекращаться ни в каком возрасте, до самого последнего момента мы должны стремиться стать лучше, чище, светлее".