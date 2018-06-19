Жителя Челябинской области подожгли на улице неизвестные

В челябинской больнице скончался молодой человек, которого нашли на улице в Копейске с обширными ожогами. Возбуждено уголовное дело.

25-летнего местного жителя заметили днем 17 июня в малолюдном месте. Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета Челябинской области, парня срочно доставили в больницу, но спасти его жизнь врачам не удалось. Уралец скончался от ожогов, успев лишь сообщить перед смертью, что его подожгли некие неизвестные люди.

По факту совершенного с особой жестокостью убийства завели дело (п."д" ч.2 ст.105 УК РФ). Следователи устанавливают обстоятельства трагедии и причастных к ней лиц.