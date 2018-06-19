Родные сдали актрису Хизер Локлир в психбольницу после попытки суицида

56-летняя американская актриса и продюсер Хизер Локлир, звезда сериала "Мелроуз Плэйс", была определена родными в психиатрическую клинику после того, как попыталась покончить с собой. Об этом пишет сегодня The Sun.

Согласно сообщению издания, тревогу забил один из членов семьи актрисы, по словам которого Хизер вела себя буйно, искала оружие и заявляла, что намерена совершить суицид. После чего были вызваны полицейские, доставившие Локлир в клинику для освидетельствования.

Никаких более расширенных комментариев касательно ее дальнейшего состояния прессе получить пока не удалось.

Напомним, что последние годы жизнь звезды была не сахар: так в феврале ее арестовывали за домашнее насилие и сопротивление органам власти. В частности - за нападение на полицейских. И текущий инцидент - не первая ее попытка суицида и не первый визит в клинику.

Хизер Дин Локлир родилась в 1961 году в Калифорнии. Помимо роли Аманды в "Плэйс" известна ролями Сэмми Джо Кэррингтон в "Династии" (1981-1989), офицера Стейси Шеридан в полицейском сериале "Ти Джей Хукер" (1982-1986), а также крайне буйной личной жизнью.

В разное время Локлир встречалась с Томом Крузом, была замужем за барабанщиком Mötley Crüe Томми Ли и гитаристом Bon Jovi Ричи Самборой, ушедшим от Хизер к ее лучшей подруге и коллеге по "Мелроуз Плэйс" - актрисе Дэниз Ричардс, бывшей жене Чарли Шина.